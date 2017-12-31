Топ-10: Що Маккейн та інші законодавці США говорили про Україну в 2017-му

Протягом року, що минає, Україна була на слуху на Капітолійському пагорбі.

На тлі російської агресії, підтримка України в Конгресі за минулий рік зміцнилась, що знайшло вияв, зокрема, в затвердженні закону про посилення санкцій проти Росії через її агресію в Україні, розширенні можливостей для оборонної допомоги Україні, закладених в оборонному бюджеті США, а також численних законодавчих ініціативах.

"Голос Америки" зібрав для Вас десять цитат впливових американських законодавців, які підтримували Україну в 2017 році.

1. Вірний друг України сенатор Джон Маккейн послідовно виступає за надання летальної допомоги Україні, спонукаючи адміністрацію Трампа рішучіше діяти в цьому напрямку.

"Надання Україні оборонної летальної допомоги не суперечитиме миру в Україні – а є необхідним для його досягнення", - зазначив Маккейн в офіційній заяві.

2. Підтримка України – в інтересах США, переконували конгресмени нову адміністрацію Трампа.

"Цілком очевидно, що вільна та демократична, звільнена від російської агресії Україна відповідає безпековим інтересам США", - йдеться в заяві Групи підтримки України в Конгресі, співголовами якої є конгресмени-республіканці Енді Гарріс і Браян Фіцпатрік та демократи Марсі Каптур і Сандер Левін.

​3. "Слава Україні!" пролунало з вуст сенатора Чака Шумера.

"Зараз, як ніколи, дуже важливо, щоб США та Україна стояли разом, пліч-о-пліч перед лицем безрозсудливого іноземного втручання. Нагадаємо панові Путіну, що Україна та Сполучені Штати подолали авторитарних бандитів ... і ми будемо продовжувати це робити в майбутньому. Слава Україні" - проголосив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер в Нью-Йорку під час молитовної ходи на вшанування пам’яті жертв Голодомору.

4. "Ми не потерпимо залякувань на адресу нашого друга – України", - сказав сенатор-республіканець Том Коттон, реагуючи на нещодавнє рішення адміністрації Трампа про озброєння України.

"Цим рішенням адміністрація Трампа нагадує Володимиру Путіну та його спільникам про те, що вони програли в "холодній війні”, - йдеться в заяві сенатора.

5. "Найкращий спосіб зупинити російську агресію – це відлякати її", - сказав голова Гельсінської комісії США (Комісії з безпеки і співробітництва в Європі), сенатор Роджер Вікер.

Він привітав рішення про надання летальної зброї Україні: "рішення президента є гарним першим кроком, який надасть народу України можливості захистити себе", - заявив Вікер.

6. Враженнями від візиту до України в листопаді поділився конгресмен Стів Рассел.

"Вони (українці) відокремились від Радянського Союзу на початку 90-х, однак, цікаво, що коли говориш з ними, у них відчуття, що вони здобули справжню незалежність для себе лише протягом останніх років", - наголосив конгресмен Рассел.

7. Російська агресія в Україні – це питання, яке зачіпає не лише Україну, на думку американських законодавців.

"Україна бореться за вільний світ. Події в Україні покажуть, що відбудеться в Східній Європі", - заявив конгресмен з Техасу Вілл Герд.

8. "Україна - епіцентр війни проти путінської агресії, російської агресії, розгорнутої не тільки проти України, а й проти всього світу", - наголосив голова комітету Палати представників США з внутрішньої безпеки Майкл Маккол після свого візиту до України в травні.

9. "Це не лише війна українців проти російської агресії, окупації та регулярних військових. Це - передова боротьби за свободу в усьому світі", - сказав конгресмен-республіканець Клей Гіґґінс.

10. Вбивства в Україні, пов’язані з Кремлем, стали темою для виступу в Конгресі співголови Групи підтримки України Марсі Каптур:

"Я вимагаю правосуддя для Аміни Окуєвої та заявляю про солідарність з іншими борцями за свободу в Україні", - заявила конгресмен Марсі Каптур під час своєї промови в Палаті представників Конгресу США.

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