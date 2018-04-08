Маккейн закликав Трампа до ракетного удару по Асаду

Нещодавні заяви президента США Дональда Трамп про намір дочасного скорочення військової присутності США у Сирії додали впевненості президенту Сирії Башару Асаду, Росії та Ірану. Про це сенатор-республіканець Джон Маккейн повідомив на своєму сайті у заяві щодо повідомлень про новий випадок використання хімічної зброї у Сирії.

У мене лишилось лише одне питання: Чи завдасть Росія удару у відповідь по США, коли ті завдадуть удару проти Дамаску?

Як повідомлялось раніше, 7-го квітня буцімто мала місце хімічна атака проти утримуваної повстанцями частини регіону Східна Гута, міста Дума на околиці столиці Дамаска.

Як повідомляє "Радіо Свобода", на цей час ідеться про десятки загиблих – від 40 до 70. Кількість потерпілих унаслідок хімічного нападу в місті Дума – сотні. Такі цифри називає сирійська організація цивільної оборони, відома як «Білі шоломи». У загиблих – ознаки застосування хімічної зброї: розширені зіниці і піна з рота.

Президент США Дональд Трамп засудив хімічну атаку в Сирії, звинувативши президента Росії Володимира Путіна і Іран в підтримці «звіра Асада». Трамп заявив, що Асад повинен дорого заплатити за «божевільну» хімічну атаку, яка призвела до численних жертв, серед яких жінки і діти.

Трамп також відзначив, що за те, що відбулося у Сирії "буде заплачена велика ціна".

Сенатор-республіканець Джон Маккейн покалав на Трампа відповідальність за події у Сирії.

"Президент Дональд Трамп минулого тижня дав світу сигнал, що США дочасно виведуть війська із Сирії. Башар Асад, його союзники у Росії та Ірані його почули і посмілішали через бездіяльність США. Як повідомляється, Асад використав хімічну зброю проти невинних чоловіків, жінок та ділей, цього разу у Думі", - заявив Маккейн з приводу повідомлень про використання хімічної зброї у Сирії.

Президент рішуче відповів, коли Асад минулого року використав хімічну зброю. Він має знову вдатись до цього

Як відзначає Маккейн, злочини проти людяності стали візитівкою Асада, а його безперервна військова кампаія проти народу Сирії вбила більш ніж півмільйона осіб і 11 мільйоні - зробила біженцями.

Маккейн закликав Трампа не обмежитись формальним засудженням дій Асада і завдати ракетного удару по Сирії.

"Президент рішуче відповів, коли Асад минулого року використав хімічну зброю. Він має знову вдатись до цього і продемонструвати, що Асад заплатить за свої військові злочини", - заявив Маккейн.

Як відомо у квітні 2017-го року США завдали ракетного удару по базі ВПС Сирії у відповідь на використання силами Асада хімічної зброї.

Сенатор-республіканець також закликав Білий дім розробити чітку стратегію щодо Сирії.

Між тим очільник Московського центру Карнеґі Дмитро Тренін повідомив у своєму Twitter, що США та Росія як ніколи наблизились до загрози прмого зіткнення.

"США та Росія тепер ближчі до прямого зіткнення їх військових сил ніж будь-коли з часу Холодної війни. У мене лишилось лише одне питання: Чи завдасть Росія удару у відповідь по США, коли ті завдадуть удару проти Дамаску?", - твітує Тренін, якого окремі оглядачі називають посвяченим у політику Кремля.

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