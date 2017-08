Манафорт може розоритись на юристах - ЗМІ

Пол Манафорт та Майкл Флінн мають складнощі з оплатою своїх рахунків юристам. Це пояснюють продовженням розслідування спеціального прокурора США можливого втручання Росії до президентських виборів США, повідомляє Washington Examiner.

Рішучість Пола Манафорта не має меж, а от ресурси мають

Манафорт раніше мав вигідні контракти з іноземними урядами і тепер володіє великою кількістю нерухомості, однак, і для нього рахунки юристів стали відчутною проблемою.

Після того, як ФБР провело обшук в помешканні Манафорта, він оголосив про зміну юристів і залучення нової юридичної фірми - Miller & Chevalier, яка спеціалізується на фінансових злочинах і справах з міжнародними хабарями.

Однак, повідомляє The Daily Beast, Манафорт залишив попередніх юристів, бо має складнощі з оплатою їх послуг. «Рішучість Пола Манафорта не має меж, а от ресурси мають», - повідомила близька до Манафорта особа виданню the The Daily Beast.

За повідомленнями ЗМІ, фінансові проблеми Манафорта почались раніше. Після виборів 2016 року, Манафорт позичив мільйони доларів під заставу своєї нерухомості. Позичальником виступив Стівен Кальк, економічний радник президентської кампанії Трампа. Щонайменше частина позик була взята Манафортом, щоб вирішити фінансові проблеми його зятя, повідомляє The Daily Beast з посиланням на The New York Times.

Слідчих також цікавить діяльність екс-зятя Манафорта, Джеффрі Йохая, якого підозрюють в організації фінансової піраміди, пише Politico.

Манафорт та Флінн є в центрі слідства Мюллера, який поряд з рядом комітетів Конгресу розглядає питання втручання Росії до виборів США і можливої змови з кампанією Трампа.

