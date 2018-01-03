Екс-раднику Януковича приписали "акт відчаю"

Пол Манафорт, колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа у 2016-му році, який до того протягом багатьох років працював в Україні з "Партією регіонів", подав до суду у США позов проти спеціального прокурора Роберта Мюллера. Позов ставить під сумнів повноваження Мюллера, який раніше виснув офіційні звинувачення проти Манафорта.

Він розраховує на те, що громадськість (або союзники з консервативного політичного табору) сприйме цю показуху серйозно

30-го жовтня Пола Манафорта і його бізнес-партнера Ричарда Ґейтса обвинуватили у змові проти США. Їм висунули обвинувачення за 12 пунктами і відправили під домашній арешт. Звинувачення було висунто спеціальним прокурором Робертом Мюллером, який очолює розслідування з приводу втручання Росії у вибори президента США у 2016-му році та будь-яких зв'язків між штабом Трампа та урядом Росії.

Пункти звинувачення включали перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Позов Манафорта проти Мюллера та Мін'юсту США стверджує, що злочини, які обвинувачення приписує Манафорту, жодним чином не пов'язані із виборчою кампанією США 2016-го року і стосуються виключно роботи Манафорта та Ґейтса в Україні. Стверджується, що робота Манафорта в Україні завершилась у 2014-му, за два роки до того, як Манафорт приєднався до штабу Трампа на досить короткий проміжок часу.

Новий позов Манафорта проти Роберта Мюллера - це акт відчаю

Дійсно, численні коментатори у США та за їхніми межами відзначали, що офіційні звинувачення проти Манафорта варто сприймати як частину тиску на нього з метою примусити свідчити проти президента США Трампа та його родини.

Як підсумовує видання The Washington Times, позов вимагає, щоб суд скасував висунення звинувачень з боку Мюллера та наказав спецпрокурору припинити розслідувати подій, які мали місце до президентської кампанії у США. Водночас у Манафорта твердять, що Мюллер при висуненні звинувачень проти Манафорта скористався показами останнього, які він дав у 2014-му Федеральному бюро розслідувань у якості свідка, в рамках розслідування ФБР щодо колишнього президента України Януковича.

Численні оглядачі у США активно коментують позов Манафорта.

"Манафорт позивається проти Мюллера та Мін'юсту США за те, що ті вийшли за рамки рослідувань звинувачень у змові кампанії Трампа з Росією і розслідують Манафорта особисто... тому що не можуть довести факт змови штабу Трампа з Росією", - твітує журналіст The Washington Examiner Тім Янг.

Інший федеральний прокурор може висунути Манафорту звинувачення у тих же злочинах, тому позов безземістовний

"Це дуже незвичайний вчинок. Якщо висунення звинувачень можна скасувати у судовому порядку, зазвичай обвинувачуваний подає позов у рамках карної справи. Незрозуміло, чому Манафорт обрав громадянський позов, а не позов в межах карної справи. Мені спадає на думку, що він прагне засвітки у ЗМІ без того, щоб позов роглядав суддя, який зрештою засудить Манафорта, якщо журі визнає Манафорта винним. У даного позову майже немає шансів на успіх", - вважає американський юрист Ренато Маріотті.

"А якщо його задовольнять, інший федеральний прокурор може висунути Манафорту звинувачення у тих же злочинах, тому позов беззмістовний. Він розраховує на те, що громадськість (або союзники з консервативного політичного табору) сприйме цю показуху серйозно. Не треба цього робити", - коментує Маріотті.

"Новий позов Манафорта проти Роберта Мюллера - це акт відчаю", - твітує редактор видання ThinkProgress Джадд Леґум.

Дивіться також: Українська шахістка Анна Музичук відмовилася від шансу виграти 2 мільйони доларів