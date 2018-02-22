Проти Манафорта висунуто нові звинувачення: ухиляння від податків, банківські махінації

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув проти колишнього американського радника Віктора Януковича і "Партії Регіонів", колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта та його ділового партнера Ріка Ґейтса нові звинувачення - в ухилянні від податків та банківських махінаціях. Текст обвинувачень доступний тут.

Нова порція звинувачень складається із 32-х пунктів. Раніше Манафорта та Ґейтса вже було звинувачено у відмиванні грошей та відсутності реєстрації у якості агентів закордонного уряду для роботи пов'язаної із Україною, Януковичем та "Партією Регіонів".

"Манафорта та Ґейтса тепер звинувачують у тому, що вони занижували власні прибутки у податкових відомостях, а також у банківських махінаціях навколо позичок, які отримував Манафорт під заставу нерухомості, яка була придбана за готівку", - відзначає видання Politico.

Численні західні коментатори та представники ЗМІ заявляють від початку розслідування щодо Манафорта, що метою слідчих може бути схилити екс-очільника штабу Трампа до співпраці з ними у справі обставин зв'язків штабу Трампа з Москвою.

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