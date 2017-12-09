Манафорту довіряти не можна, запит про звільнення під заставу має бути відхилено - Мюллер

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер пізно ввечері в п'ятницю оприлюднив докази проти колишнього керівника кампанії президента Дональда Трампа Пола Манафорта, щоб переконати суддю, що Манафорт порушив розпорядження суду не обговорювати публічно деталі справи, написавши статтю, подану під іншим авторством і спрямовану на зміцнення його публічного іміджу.

Колонку опублікували в англомовному виданні KyivPost, з авторством Олега Волошина, колишнього речника Міністерства закордонних справ України.

У статті схвалюється робота Манафорта, спрямована на допомогу Україні забезпечити кращі відносини з Європейським Союзом, і заявляється, що він лобіював прозахідні цінності, а не російські інтереси.

Докази, оприлюднені Мюллером, є першим чітким свідченням глибини його розслідування та характеру того, що знайшли його слідчі.

До 41-сторінкового подання прокурори в офісі Мюллера внесли електронні листи, чернетки з відслідкованими правками та записи, які показують, що комп'ютерний користувач з іменем "paul manafort", створив версію статті та вніс численні зміни 29 листопада «між 8:41 і 9:11 вечора» та «востаннє зберіг о 9:12 вечора».

Мюллер також стверджує в поданні, що в процесі написанні статті Манафорт співпрацював з росіянином Костянтином Килимником, який, за натяками Мюллера, має зв'язки з російською розвідкою.

​У поданні команда Мюллера стверджує, що суддя Еймі Берман Джексон окружного суду Округу Колумбія повинна відхилити запит Манафорта на зняття домашнього арешту, оскільки заявник порушив її розпорядження і продемонстрував, що йому не можна довіряти.

Адвокат Манафорта Кевін Даунінґ у четвер заперечив, що його клієнт порушив розпорядження суду, заявивши, що стаття, опублікована в українській газеті, не суттєво зашкодить справі в США.

Велике журі Федерального суду США обвинувало Манафорта та його бізнес-партнера Ричарда Ґейтса в жовтні в рамках розслідування Мюллера щодо звинувачень у втручанні Росії в президентські вибори в 2016 році та можливої змови між Росією та кампанією Трампа. Росія заперечила будь-яке втручання, і Трамп відхилив будь-які припущення щодо змови.

Манафорта звинувачують у змові задля відмивання грошей та відсутності реєстрації як іноземного агента, який працює від імені колишнього проросійського уряду України Віктора Януковича, вигнаного в 2014 році.

Манафорт і Ґейтс перебувають під домашнім арештом та електронним моніторингом, але ведуть переговори щодо скасування цих умов.

8 грудня суддя наказав усім сторонам не обговорювати справу публічно чи зі ЗМІ таким чином, що може викликати упередження щодо справедливого судового розгляду.

Раніше цього тижня команда Мюллера виявила, що відбувається підготовка колонки, та наказала адвокатам Манафорта припинити її.

5 грудня Олег Волошин, який вказаний автором статті, надіслав електронного листа на адресу посольства США, в якому заявив про те, що він написав цю статтю, і звинуватив Мюллера у «навмисному перекручуванні реальності», згідно з електронним листом у поданні.

Документи Мюллера, подані до суду, показали, що Ґейтс і Манафорт працювали разом у серпні та вересні 2016 року, щоб виробити «наративу», яка б коригувала негативний друк про Манафорта після його відставки з кампанії.

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