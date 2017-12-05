Минулого тижня Манафорт, з допомогою російської розвідки, намагався покращити свій імідж

Пол Манафорт виступив в якості "автора-привида", написавши статтю про свою політичну роботу в Україні. В цьому він співпрацював з росіянином, пов’язаним з російською службою розвідки. Стаття мала вийти за підписом іншого автора. Про це повідомили ЗМІ, посилаючись на нове судове подання служби спеціального прокурора США.

Така діяльність Манафорта порушила судове обмеження, видане в листопаді проти Манафорта, йдеться в судовому поданні від служби спеціального прокурора США.

"Стаття однозначно мала на меті вплинути на громадську думку стосовно обвинуваченого. Інакше не було б сенсу добиватись її публікації (а також Манафортові та його довгостроковому союзникові виступати "авторами-привидами" для іншого автора)", - йдеться в поданні.

"Посилює проблему те, що стаття не є безстороннім викладом фактів", -наголошує документ.

Навіть якщо б ця стаття була повністю правдива, справедлива та збалансована, її публікація стала б порушенням рішення суду від 8 листопада

Такі дії Манафорта спричинили до змін планів спеціального прокурора, який може вирішити не випускати Манафорта під заставу і не послаблювати умови домашнього арешту колишнього голови кампанії Трампа, зазначають ЗМІ.

Манафорт хотів отримати дозвіл на подорожі, погодившись на те, щоб віддати 11,6 мільйонів доларів власності у випадку своєї неявки до суду.

Манафорт так і не опублікував статтю, після того, як прокурори зв’язались з його адвокатами, щоб попередити їх, зазначено в поданні, повідомляє Reuters.

"Навіть якщо б ця стаття була повністю правдива, справедлива та збалансована, її публікація стала б порушенням рішення суду від 8 листопада", - написав прокурор Ендрю Вейсманн, повідомляє Reuters.

Це наближає справу Манафорта до основної теми розслідування спеціального прокурора – зв’язків між Росією та Трампом і його союзниками

Хоча подання не називає росіянина з яким, згідно до документу, співпрацював Манафорт, The New York Times повідомляє, що особа наближена до Манафорта вказала на Костянтина Килимника. Килимник впродовж років працював з Манафортом в Україні і продовжував спілкуватись з ним протягом президентської кампанії 2016 року.

Подання спеціального прокурора, видане 4 грудня є першим офіційним документом команди Мюллера, який пов’язує Манафорта з російською розвідкою. Це наближає справу Манафорта до основної теми розслідування спеціального прокурора – зв’язків між Росією та Трампом і його союзниками, вказує NYT.

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