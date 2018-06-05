Манафорту закидають вплив на свідків і можуть змінити досудовий домашній арешт на в’язницю

Спеціальна прокуратура, очолювана Робертом Мюллером, яка розслідує намагання Росії впливати на минулу президентську кампанію у США, звинуватила підозрюваного Пола Манафорта у спробах впливу на свідків.

Манафорту, який був менеджером виборчої кампанії Дональда Трампа, а раніше працював радником українського президента Віктора Януковича та його проросійської “Партії регіонів”, тепер загрожує досудове ув’язнення.

Перший судовий процес у штаті Вірджинія призначений на кінець літа. Суду у Вашингтоні за іншою частиною звинувачень очікують згодом.

69-річному Полу Манафорту висунули обвинувачення у змові, ухиленні від податків та у відмиванні грошей, і він перебуває під домашнім арештом, очікуючи суду.

Манафорт відкидає усі звинувачення, офіційно оприлюднені у лютому.

Президент Дональд Трамп заперечує будь-яку змову його виборчої кампанії з Росією і критикує розслідування Мюллера.

Прокуратура Мюллера у понеділок подала до суду в Окрузі Колумбія вимогу про зміну досудового затримання підозрюваного, стверджуючи, що Манафорт та спільники неодноразово контактували з двома свідками, намагаючись забезпечити фальшиві свідчення щодо діяльності Манафорта, коли він співпрацював з Віктором Януковичем.

Згідно з підозрами, які вперше були оприлюднені в Україні, Пол Манафорт отримав десятки мільйонів доларів за його роботу на користь Віктора Януковича та близьких до українського президента політичних і бізнесових кіл.

У декларації, поданій до американського суду в понеділок, спеціальний агент ФБР Брок Домін написав, що метою контактів підозрюваного зі свідками було “намагання вплинути на їхні свідчення” під час майбутнього процесу.

Спеціальне розслідування Роберта Мюллера, яке почало роботу минулого року, вже оголосило 22 обвинувальних акти, більшість яких стосуються російських громадян.

Обвинувачення висунуті зокрема колишньому президентському раднику з питань національної безпека Майклу Флинну, колишньому заступнику менеджера виборчої кампанії Ріку Ґейтсу, та колишньому раднику з міжнародних питань Джорджу Пападопулосу.

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