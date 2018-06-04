До можливого саміту Трампа і Путіна ще далеко – посол США в Росії

Раніше надходили повідомлення, що Білий дім працює над організацією зустрічі двох президентів

Посол США в Росії Джон Гантсман заявив, що до зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна «поки що далеко».

Виступаючи на каналі Fox News, Гантсман сказав, що якщо такий саміт відбудеться, то «президент, коли настане пора, скаже те, що потрібно сказати».

Раніше з'явилися повідомлення, що в Білому домі працюють над організацією такої зустрічі.

Трамп заявляє про готовність до саміту з Путіним, який, як стверджує американська розвідка, віддавав розпорядження про втручання у вибори 2016 року, щоб допомогти Трампу здобути перемогу на виборах.

Президент неодноразово говорив, що хоче покращити відносини з Москвою.

За словами Гантсмана, Трамп не піде на переговори з Путіним, якщо у нього не буде питань для обговорення, які «відповідають національним інтересам» США.

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