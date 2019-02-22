На випадок помилування Манафорта Трампом, прокуратура у США підготувала нові звинувачення проти нього

Окружний прокурор штату Нью-Йорк готує звинувачення від імені влади цього штату проти Пола Манафорта, колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа, на випадок, якщо президент США помилує його за звинуваченнями федерального рівня. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

69-річний Манафорт може провести за ґратами решту життя за порушення, пов'язані з його роботою міжнародним консультантом та лобістом. 8-го березня у федеральному суді штату Вірджинія йому буде оголошено вирок. Манафорту загрожує до 24 років ув'язнення та штраф до 24 мільйонів доларів. Вже 13-го березня вирок Манафорту оголосять і у суді у Вашингтоні, де розглядались інші звинувачення проти нього.

Манафорт один із перших людей з найближчого оточення Трампа проти кого було висунуто звинувачення у результаті роботи спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у вибори у США у 2016-му році. Критики Мюллера відзначають, що звинувачення проти Манафорта прямо не пов'язані із власне сферою повноважень слідства щодо російського втручання та озвучують інші зауваження.

Президент США Дональд Трамп багаторазово називав слідство Мюллера упередженим, покликаним дискредитувати перемогу Трампа на виборах у США.

Дивіться також: Пінгвіни в зоопарку міста Пітсбург неабияк зраділи снігу