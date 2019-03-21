Сакварелідзе назвав дешевою маніпуляцією звинувачення Луценка проти Посольства США в Україні

"Дешева маніпуляція". Так колишній заступник генерального прокурора Давід Сакварелідзе охарактеризував заяви генерального прокурора України Юрія Луценка, озвучені в інтерв'ю для американського видання The Hill.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", в інтерв'ю The Hill, Луценко, серед іншого, звинуватив Посольство США в Україні у відмові співпрацювати з розслідування підозр у неналежному використанні американської допомоги. В якості підтвердження звинувачення, Луценко надав журналісту копію листа від Посольства США 2016 року, де Посольство, серед іншого, "відкидає звинувачення, що пан Сакварелідзе, або хтось інших, з ким працювали в прокуратурі, міг зловживати цими коштами, адже вони не були їм підконтрольні".

"З американським посольством у нас був спільний проект", - підтвердив Сакварелідзе в коментарі Українській службі "Голосу Америки".

"Однак, жодних грошей Посольство не перераховувало на прямий рахунок Прокуратури, або, тим більше, певних посадовців, - уточнив він. - Фінансова допомога надходила у вигляді зарплати декільком експертам, які допомагали в якості консультантів під час конкурсу".

Через лобістські фірми пролобіювали інтверв'ю, щоб надіслати сигнал Трампу, щоб він їх підтримав на цих виборах, де невеликі шанси, що діюча влада залишиться і що Луценко залишиться генеральним прокурором

На думку Сакварелідзе, інтерв'ю Луценка виданню The Hill було "явною спробою маніпуляції з боку влади України".

"Через лобістські фірми пролобіювали інтверв'ю, щоб надіслати сигнал Трампу, щоб він їх підтримав на цих виборах, де невеликі шанси, що діюча влада залишиться і що Луценко залишиться генеральним прокурором", - зауважує Сакварелідзе.

Луценко намагається "вибудувати якусь теорію змови, що великий борець за справедливість, права людей та проти корупції - Луценко - хотів навести лад в країні, але йому завадили американці, які втручались у внутрішні справи України і не давали людині працювати. На жаль у нього така логіка", - розмірковує колишній посадовець.

Скаварелідзе висловив жаль, що свого часу підтримав призначення Луценка на посаду генерального прокурора. "Я сподівався, що відсидівши у в'язниці і будучи жертвою режиму Януковича він зробив для себе певні висновки, але висновки він зробив протилежні. Він, як видається, завжди намагався стати частиною тієї системи. Яка його і посадила. Він, мабуть, шкодував, що опинився на невірному боці і тепер", - говорить Сакварелідзе.

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