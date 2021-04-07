Марсохід передаватиме НАСА дані щодо клімату на Марсі - прийнято перший звіт

Інженери НАСА підготували перший звіт про погоду у марсіанському кратері Єзеро завдяки апарату ​Perseverance. Як приклад різких змін у навколишньому середовищі, сайт НАСА відзначає, що протягом всього півгодини температура поблизу ровера впала до -25 градусів за Цельсієм з - 20 градусів.

Ровер Perseverance оснащений спеціальною системою, що протягом року збиратиме дані про температуру, швидкість нагрівання поверхні, циклічність пилових штормів, вітрів, хмар, а також інтенсивність радіаційного випромінювання, що досягає від Сонця до поверхні планети.

Завдяки потужним телескопам та іншим апаратам на орбіті Марсу, науковці мають певні дані про клімат на планеті. Зокрема, відомо, що один марсіанський рік триває два земних роки, а на поверхні Червоної планети бувають пилові бурі.

Але нова детальніша інформація повинна допомогти дослідникам краще планувати подальші місії для вивчення й навіть підкорення четвертої планети Сонячної системи.

Головним завданням апарату залишається пошук ознак життя на мікробному рівні, що могло колись існувати на Марсі. Для цього Perseverance вивчає геологію та рештки на поверхні, що свідчать про те, що колись планета могла мати придатніший для живих організмів клімат.

Подальші місії НАСА разом із Європейським комсічним агентством мають на меті збирання зразків із поверхні й доправлення їх на Землю для детального вивчення.

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