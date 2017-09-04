Посольство Росії у США відповіло на побоювання Ілона Маска щодо початку Третьої світової війни

Прес-секретар посольства Росії у США Микола Лахонін закликав американського мільярдера Ілона Маска "не переживати" з приводу Росії.

Змагання у царині штучного інтелекту, на мою думку, є найбільш імовірною причиною початку Третьої світової війни

Раніше американський бізнесмен Ілон Маск через Twitter висловив побоювання, що суперництво між країнами у царині штучного інтелекту може призвести до Третьої світової війни. Про це Маск заявив коментуючи слова президента Росії Володимира Путіна, який на зустрічі із школярами 1 вересня відзначив, що країна-лідер у царині штучного інтелекту може гарантувати собі домінантну позицію у світі.

"Ось так це і починається... Китай, Росія а скоро й інші країни з добре розвиненими кібернауками. Змагання у царині штучного інтелекту, на мою думку, є найбільш імовірною причиною початку Третьої світової війни", - заявив Ілон Маск у Twitter.

Зі свого боку прес-секретар посольства Росії нагадав Маску, що президент Росії у ході свого виступу пообіцяв, що Росія, якщо стане лідером у царині штучного інтелекту, поділиться своїм ноу-хау з цілим світом.

Навесні експерт аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні Браян Міхельсон (Brian M. Michelson), офіцер армії США, оприлюднив сценарій поєднання американськими військовими автонмного до певної міри штучного інтелекту та людей-командирів при здійснення бойовиї операцій.

«Переможцем наступного конфлікту ймовірно буде не той, хто загалом має кращі технології, але та сторона, військові мислителі якої запропонують концепцію війни майбутнього, яка інтегрує усі технології та доречно застосує роботизовані системи до ведення бойових дій», - розповів Міхельсон у статті.

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