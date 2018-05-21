Ілон Маск знайшов спосіб врятувати компанію Tesla

Акції в Tesla Inc підстрибнули на понад 4 відсотки

Акції в Tesla Inc підстрибнули в понеділок більше, ніж на 4 відсотки, оскільки інвестори були заохочені тим, що компанія встановила ціну на позначці 78 тисяч долара на повністю укомплектованій версії свого седана Model 3.

Паралельно дослідницька фірма Berenberg підвищила цінову ціль із 470 до 500 доларів на акцій компанії Tesla, заявивши, що маржові цілі компанії для автомобіля стали реальністю, а не просто надією.

На вихідних головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск зазначив у повідомленні на Twitter, що Тесла спочатку зосередиться на постачанні повністю укомплектованого седана Model 3, який матиме багато всього, але не розхвалену функцію автопілота.

«Вартість усіх засобів, коліс, фарби та ін. – врахована (крім автопілота). Вартість – 78 тисяч доларів. Це приблизно так само, як BMW M3, але на 15 відсотків швидше і з кращим управлінням. Поб’є будь-що в своєму класі на трасі», – повідомив Маск.

Ціна BMW M3 починається з $66500, тоді як Tesla Model S починається з $74500.

Аналітики відзначають, що майбутнє зростання Tesla залежить від успіху Model 3, найдоступнішого автомобіля компанії на сьогодні, з базовою ціною 35 тисяч доларів. Компанія до сих пір намагалася збільшити виробництво і не змогла досягти серії щотижневих виробничих цілей.

Маск, чия відмова відповісти на запитання деяких аналітиків цього місяця призвела до падіння акцій, заявив, що Tesla повинна зосередитись на доставці дорожчої Model 3, або вона «помре».

Компанія, яка переживає «ретельну реорганізацію», щоб побороти виробничі проблеми, відхід старших співробітників та нещодавні автокатастрофи, пов'язані з її електричними автомобілями, прагне досягти виробничого показника 5000 автомобілів на тиждень.

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