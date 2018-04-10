Китай обіцяє скоротити митні тарифи і провести реформи у сфері міжнародної торгівлі

Президент Китаю Сі Цзіньпін не згадав Дональда Трампа по імені і не говорив про посилення суперечок із Сполученими Штататми під час провови під час Форуму Боао (азійський відповідник Економічного форуму в Давосі).

Але зміни, які він обіцяв зробити в напрямку економічних реформ, були пов’язані із суперечкою з погрозами з боку президента Трампа накласти значні тарифи на китайські товари.

У своїй промові китайський керівник сорок два рази повторив слово «відкрити». Одним з головних послань у промові було те, що Китай хоче відкрити двері для бізнесу. Це також було зусиллям, як сказав один експерт, підкреслити контраст між підходом Пекіна і Вашингтона.

«Я хочу відкрито сказати кожному, двері Китаю не закриються, а відкриються навіть ширше», сказав президент.

Він також заявив, що Китай започаткує ряд великих заходів цього року, включно із скороченням тарифів на імпорт автомобілів. А це одна з головних перешкод у торгівлі, про які часто говорив президент Трамп. Китай накладає 25-відсоткове мито на імпортні автомобілі, тоді як китайські автомобілі, експортовані до Сполучених Штаттів, оподатковані на 2,5 відсотка.

Сі Цзіньпін повторив обіцянку відкрити також китайський фінансовий сектрор – послаблюючи обмеження – і прискорити відкриття страхувального сектора.

Китайський президент заявив, що його країна проведе цього рокуреструктуризацію державного бюро інтелектуальної власності шляхом зміцнення правоохоронних органів і збільшення штрафів за порушення, а також посилить юридичний захист.

Він не подав часових рамок реформ, але додав що вони відбуватимуться скоріше, ніж пізніше, і швидше, а не повільніше.

Деякі експерти кажуть, що вони в цих обіцянках не бачать нічого нового і що вони не дорівнюють тому, на що розраховує адміністрація президента Трампа.

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