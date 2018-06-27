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США

Міністр оборони США прибув до Китаю для розмов про взаємні військові відносини

  • Голос Америки
Церемонія привітання міністра оборони США в Пекіні. Зліва - Фенхе, справа - Маттіс

Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Маттіс перебуває в Пекіні для розмов з китайським колегою серед посилення напруження у відносинах між обома країнами з приводу дипломатичних, військових і економічних проблем.

У середу Маттіс заявив китайському міністрові оборони Вей Фенхе, що військові відносини між Вашингтоном і Пекіном надзвичайно важливі для ширших відносин між обома країнами та що він очікує «відкритого і щирого діалогу» з Веєм.

Візит Маттіса затьмарений незадоволенням Китаю з приводу рішення президента Трампа накласти величезні митні тарифи на китайські товари, що спонукало КНР відреагувати своїми тарифами на американські товари. Інша проблема – це збільшення Китаєм військової присутності в Південно-Китайському морі.

Міністр Маттіс відкликав вислане раніше на адресу Китаю запрошення до участі в багатонаціональних навчаннях у Тихому океані.

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