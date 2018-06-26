Голова Пентагону очікує на "відкритий діалог" у військовій сфері з Китаєм

Міністр оборони США Джим Маттіс розпочав триденний візит до Китаю. Маттіс став першим очільником Пентагону, який відвідає Китай з 2014 року.

Під час свого візиту, очільник Пентагону сподівається покращити діалог в сфері безпеки, незважаючи на зростання напруження в інших аспектах двосторонніх відносин.

Серед основних питань, які турбують США в сфері безпеки в регіоні - мілітаризація Південнокитайського моря.

Стратеги оборонної політики США висловлювали занепокоєння через швидке поширення військових технологій Китаю, а також розповсюдження військового впливу в Тихому океані та на Індійському морі, де США утримують перевагу ще з часів Другої світової війни.

Очільник Пентагону нещодавно заявляв, що Сі Цзіньпін не дотримується своєї обіцянки, даної три роки тому президентові Бараку Обамі не мілітаризовувати Південнокитайське море.

Маттіс різко критикував військові маневри Китаю в Південнокитайському морі.

Американські військові навіть скасували запрошення для Китаю приєднатись до військово-морських навчань, які розпочнуться під час візиту Маттіса. Це засмутило Пекін.

На стратегічному форумі у Сінгапурі, що відбувся три тижні тому, Маттіс наголосив, що розміщення сучасного озброєння Китаєм в Південнокитайському морі має на меті «залякування та примус».

Китайська сторона назвала цей коментар Маттіса «безвідповідальним».

Я хочу почати переговори зараз, не отруюючи колодязь, тобто без упереджень

Подорож відбувається на тлі зростання напруги між Вашингтоном та Пекіном з питань торгівлі. Пекін також все більше непокоїть ставлення США до самоврядування та демократії на острові Тайвань, який отримує американську зброю, незважаючи на позицію Китаю, що Тайвань є невід’ємною частиною його території.

Маттіс заявив, що під час подорожі він прагне провести «відкритий діалог».

«Я хочу почати переговори зараз, не отруюючи колодязь, тобто без упереджень», - наголосив посадовець.

Як видається, в Китаї вітають таких підхід. Популярне державне видання The Global Times наголосило: «обидві сторони мають стати гарними слухачами».

«Візит Маттіса свідчить, що адміністрація Трампа все ще хоче проводити військовий діалог з Китаєм», - йдеться в публікації китайського видання.

«Такі двосторонні переговори послаблять напругу між двома країнами і це краще, ніж вгадувати про «стратегічні» амбіції один одного», - пише видання.

Минулого тижня Пекін відвідав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Очікується, що Маттіса цікавитиме точка зору Пекіна на питання Північної Кореї.

«Китайська Народне Республіка також хоче денуклеаризації Корейського півострова. Це їх стратегія», - наголосив Маттіс, відзначивши, що з цього питання позиції США та Китаю близькі.

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