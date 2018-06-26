Держдеп США: Китай застосовує "дипломатію боргів" у Центральній і Східній Європі

"Як Росія, так і Китай хочуть зруйнувати Захід: Росія хоче розколоти його, а Китай хоче його витіснити", - заявив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл під час слухань, що відбулись в Комітеті Сенату США з міжнародних відносин у вівторок.

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Виступаючи на слуханнях, присвячених політиці США стосовно Європи, Мітчелл зауважив, що саме в Центральній та Східній Європі Росія та Китай особливо агресивні.

"Протягом останніх років, реваншистський Кремль намагався перекроїти кордони, залякував сусідів і нападав на них, провадив дезінформацію та кібернапади проти Заходу, нарощував військові потужності на західному кордоні", - наголосив Мітчелл.

Інвестиції Китаю до Центральної та Східної Європи зростають. Вони - серйозні і стратегічні

Хоча стримування агресії Росії в регіоні є найбільшим пріоритетом, США необхідно приділяти більше уваги і діяльності Китаю в Центральній та Східній Європі, переконаний посадовець.

"Інвестиції Китаю до Центральної та Східної Європи зростають. Вони – серйозні і стратегічні", - зауважив Мітчелл.

За приблизними оцінками, протягом періоду з 2005 по 2017 рік, Китайська Народна Республіка інвестувала більше 24,19 мільярда доларів у 16+1 країну, що складають Центральну та Східну Європу, оголосив посадовець.

Мітчелл навів приклад проекту побудови високошвидкісного залізничного сполучення між Будапештом та Белградом. Вартість проекту, основне фінансування для якого надає Китай, оцінюється у 3,8 мільярда доларів, зауважив Мітчелл.

Вони використовують ... "дипломатію боргів": інвестують до стратегічно важливих об’єктів та інфраструктури на достатньо привабливих умовах, а потім чекають, поки країна не зможе обслуговувати борг і отримують права на інфраструктуру

Він порівняв це з портфелем проектів, яким опікується урядова установа США з просування інвестицій Корпорація з закордонних інвестицій США (OPIC) по всьому світові. Обсяг цього портфелю, за даними посадовця, складає від 40 до 60 мільярдів доларів.

Китайські інвестиції, переконаний Мітчелл, є частиною так званої "дипломатії боргів" Китаю.

"Вони ставляться до цих інвестицій дуже стратегічно, - наголосив посадовець, – вони використовують, якщо можна так назвати "дипломатію боргів": інвестують до стратегічно важливих об’єктів та інфраструктури на достатньо привабливих умовах, а потім чекають, поки країна не зможе обслуговувати борг і отримують права на інфраструктуру".

"Мусимо сприйняти, що ми багато втратили в Центральній та Східній Європі", - наголосив посадовець Держдепу.

На думку Мітчелла під час політики "перезавантаження", яку провадила колишній держсекретар США Гілларі Клінтон, США "часто більш жорстко ставились до Польщі або Угорщини, аніж до Росії і тому втратили важливий вплив у регіоні. Це створило вакуум, який заповнили інші", - наголосив Мітчелл.

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