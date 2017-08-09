Міністр оборони США - КНДР: Навіть не думайте про дії, які призведуть до знищення вашої країни

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що будь-які дії північнокорейського режиму будуть значно перевершені заходами з боку Америки, а КНДР програє будь-які перегони озброєнь, які розпочне. Відповідну заяву голови Пентагону поширили американські ЗМІ.

У своїй заяві міністр оборони США повторив мотиви попередньої заяви президента Трампа, який попередив, що подальші погрози з боку КНДР Америка зустріне небаченими силою, "вогнем та люттю".

... об'єднані збройні сили союзників нині мають найбільш точні, перевірені та активні оборонні та наступальні потужності на Землі

"США та наші союзники мають доведену здатність та довели свою готовність захищатись від нападів. Кім Чен Ин має прислухатись до спільного голосу Радбезу ООН, заяв урядів всього світу, які погоджуються, що КНДР становить загрозу глобальній безпеці та стабільності. КНДР має обрати припинити самоізоляцію та припинити розробку ядерної зброї. КНДР має припинити навіть розглядати дії, які призведуть до кінця їх режиму та знищення їх країни", - йдеться у заяві міністра оборони США.

"Президента Трампа поінформували про зростання зарози з боку КНДР минулого грудня і його перші накази мені після офіційного вступу на посаду підкресли готовність наших систем протиракетної оборони та ядерних сил стримування. У той час, як Державний департамент робить все можливе, щоб розв'язати цю глобальну загрозу дипломатичними методами, необхідно відзначити, що об'єднані збройні сили союзників нині мають найбільш точні, перевірені та активні оборонні та наступальні потужності на Землі. Дії режиму КНДР і надалі будуть значно перевершені заходами з боку Америки, а КНДР програє будь-які перегони озброєнь, які розпочне", - йдеться у заяві міністра оборони США,

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