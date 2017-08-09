Ядерний арсенал США зараз потужніший, ніж будь-коли раніше – Трамп

Президент Дональд Трамп заявляє, що ядерний арсенал США зараз потужніший, ніж будь-коли раніше.

Про це він заявив у Twitter.

«Моїм першим указом як президента було відновити і модернізувати наш ядерний арсенал. Тепер він набагато сильніший і потужніший, ніж будь-коли раніше», - підкреслив Трамп.





«Сподіваюсь, нам ніколи не доведеться користуватися цією силою», - написав він і висловив переконання, що ніколи не настануть ті часи, коли США перестануть бути «наймогутнішою нацією у світі».

У вівторок президент Трамп попередив, що подальші погрози КНДР США зустрінуть «вогнем та люттю, яких цей світ ще не бачив».

«Північній Кореї краще більше не погрожувати США. Їх зустрінуть вогнем та люттю, яких світ ще не бачив. Він (голова КНДР Кім Чен Ин - ГА) поводиться дуже загрозливо, виходячи за нормальні рамки. І, як я вже сказав, їх зустрінуть вогнем, люттю та щиро кажучи силою, яких цей світ ще раніше не бачив», - заявив президент США у вівторок.

Заява прозвучала у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, де президент США перебуває на відпочинку, перед початком брифінгу, присвяченого темі опіоїдної епідемії у США.

Відтак вже в середу Північна Корея відповіла на попередження президента Трампа.

Через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп публічно заявив, що будь-яка погроза США з боку Південної Кореї буде зустрінута «вогнем і люттю», в Пхеньяні повідомили, що «серйозно розглядають» план завдання ракетного удару по американській території Гуам, де розташовані військові бази, на яких, як вважається, зберігається найбільший – поза материком - арсенал ядерної зброї США.



Представник народної армії КНДР в офіційному повідомленні, поширеному північнокорейським інформаційним агентством KCNA, заявив, що план щодо завдання удару «буде реалізований послідовно і в будь-який момент», як тільки буде ухвалене рішення північнокорейським лідером Кім Чен Ином.



Ще один представник північнокорейської армії заявив, що КНДР може розпочати превентивну операцію, якщо Сполучені Штати вдадуться до провокації.

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