Маттіс: Росія вирішила стати стратегічним суперником

Глава Пентагону заявив, що про це свідчить отруєння Скрипаля, в якому британська влада звинувачує Росію

Передбачувана причетність Росії до отруєння колишнього подвійного агента і його дочки в Великобританії свідчить про те, що Москва «вирішила стати стратегічним суперником», заявив міністр оборони США Джим Маттіс.

«Ми завжди були готові до співпраці з Росією там, де це можливо», – заявив Маттіс журналістам, відповідаючи на питання, чи бачить він можливість для поліпшення відносин з Москвою після переобрання Володимира Путіна.

«На жаль, вони вирішили стати стратегічним суперником, як можна судити на основі того, що сталося в Сполученому Королівстві», – додав він, очевидно, маючи на увазі отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері 4 березня.

Маттіс також засудив Росію за анексію Криму і військове втручання на сході України.

«Список можна продовжити», – сказав він.

Великобританія і її союзники наполегливо вимагають від Росії пояснити, яким чином її колишній подвійний агент Скрипаль і його дочка були отруєні на британській території за допомогою нервово-паралітичної речовини, яку, як стверджує Лондон, було розроблено в Радянському Союзі.

Криза призвела до взаємної висилки дипломатів з Лондона і Москви.

Маттіс заявив, що США відкриті до поліпшення відносин.

«Ми хочемо стабільності, ми хочемо миру, але в той же час ми будемо захищати наші демократичні інститути і наших союзників по НАТО, – сказав він. – Ми єдині».

Відповідаючи на питання, чи здивували його підсумки президентських виборів в Росії, Меттіс сказав: «Ні в жодному разі».

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