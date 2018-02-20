Майбутнє України очима конгресмена США

Конгресмен-республіканець від штату Флорида Франсіс Руні накреслив своє бачення майбутнього України в статті у виданні The Hill

Протидія російській агресії на сході і встановлення в Україні надійної міри стримування є в стратегічних інтересах Сполучених Штатів і Західної Європи. Захід має збільшити ціну за подальшу агресію президента Володимира Путіна в Україні та Східній Європі. Анексія Росією у 2014 році українського Криму є тривожним провісником того, що Путін може зробити, якщо його агресивні дії залишаться без відповіді. Одначе, Україна повинна заручитися підтримкою Заходу шляхом встановлення верховенства права і викорінення корупції.

Про це пише конгресмен-республіканець від штату Флорида, заступник голови Комітету із закордонних справ Палати представників Френсіс Руні у виданні The Hill.

Додаткові оборонні заходи можливо будуть потрібні, щоб запобігти досягненню Путіним його головної мети, тобто: відновлення контролю Росії над країнами-сусідами

Досі, підтримувані Заходом засоби стримування надходили у вигляді продажу оборонного озброєння для України, в тому числі з США та Канади. У грудні 2017 року, адміністрація Трампа схвалила продаж протитанкових «Джавелінів» та снайперських систем. Ці дії піднімають ціну подальшої російської агресії, проте додаткові оборонні заходи можливо будуть потрібні, щоб запобігти досягненню Путіним його головної мети, тобто: відновлення контролю Росії над сусідніми з нею країнами. Путін дав ясно зрозуміти, що його ціль полягає у возз’єднанні слов’янських земель, які колись входили до складу СРСР. У 2008 році, російські сили вторглися і окупували Південну Осетію та Абхазію в Грузії, а відповідь на це Заходу була неоднозначною. У 2014 році, російські сили вторглися і окупували Крим і Донбас, доводячи, що без імплементації надійної та діючої погрози стримування, російська агресія продовжуватиметься. Вона може навіть поширитися на балтійські країни.

Незважаючи на те, обов’язком України є виправдати посилення підтримки з боку Заходу; вона повинна виконувати свої митні закони та усунути всебічну контрабанду. Повідомлення про поширену корупцію вздовж всього українського кордону, і не тільки на сході, викликають занепокоєння. Географічне положення України вздовж головних торговельних маршрутів в Західну Європу робить її центром перевезення афганського героїну та південноамериканського кокаїну. Окрім того, Одеса історично є центром контрабанди зброї. Конфлікт у Східній Україні розширив можливості чорного ринку для рекетирів, особливо для незаконної торгівлі зброєю, - пише конгресмен Руні.

Як Україна може шукати підтримки Заходу, допомагаючи тим, проти яких запроваджені санкції?

Крім того, Україна поглиблює комерційні зв'язки з іранськими авіакомпаніями, такими як Mahan Air, щодо яких запроваджені західні санкції за контрабанду незаконної зброї до Ірану. Як Україна може шукати підтримки Заходу, допомагаючи тим, проти яких запроваджені санкції? Вона повинна припинити надання допомоги режимам, які загрожують регіону та світу. Попередня допомога Сполучених Штатів була спрямована на поліпшення спроможності України в правоохоронному та судовому секторах. Американське Агентство з боротьби з наркотиками (DEA) добре працювало з українською поліцією та службами безпеки.

Результати проведеного в 2017 році опитування показали, що корупція є найважливішою політичною проблемою для українців, випередивши конфлікт з Росією

Інший накреслений конгресменом Франсісом Руні виклик для України - подолання поширеної корупції та зміцнення верховенства права. Результати проведеного в 2017 році опитування показали, що корупція є найважливішою політичною проблемою для українців, випередивши конфлікт з Росією. Результати також вказали, що понад 80% респондентів засуджують корумповану судова систему. Колишній президент Віктор Янукович, усунутий під час революції 2014 року, збудував у 2011 році розкішний особняк за рахунок державних коштів, тоді як українська економіка була обтягнута боргами і намагалася вирватися з рецесії. Він також перевів приблизно 70 мільярдів доларів з фінансової системи України на офшорні рахунки, а $37 мільярдів кредитів, якимось чином зникли. Нинішній президент Петро Порошенко та його уряд також продемонстрували корупційні тенденції, втрутившись у Національне антикорупційне бюро, українську урядову організацію, створену в 2014 році для сприяння викоріненню корупції.

Покінчення з російською агресією в Україні є важливим для західної безпеки. Спеціальний представник США у справах України Курт Волкер запропонував розміщення миротворчого підрозділу ООН в Східній Україні з метою деескалації конфлікту. Якщо таку пропозицію прийме Росія, це стане важливим кроком уперед. Разом з тим, рівень західної підтримки українського уряду повинен залежати від реалізації внутрішніх реформ в Україні. Ця підтримка пропонується як винагорода за демократизацію та боротьбу з корупцією. Виконання цих цілей стабілізує регіон та сприятиме посиленню безпеки Заходу, пише конгресмен-республіканець Франсіс Рунq у виданні The Hill.

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