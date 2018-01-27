Міністр оборони США Джим Маттіс про переговори між обома корейськими державами

Міністр оборони Сполучених Штатів Джим Маттіс високо оцінив переговори між КНДР і Південною Кореєю, але заявив, що на них не порушуються питання протистояння з Пхеньяном з приводу його ядерної і ракетної програми.

Маттіс мав зустріч з міністром оборони Південної Кореї у штаб-квартирі Тихоокеанського командування на Гавайських островах. «Наші об’єднані збройні сили стоять пліч-о-пліч, щоб захищати себе на випадок атаки проти Південної Кореї або США», сказав він.

Міністр Маттіс знову підтвердив, що оборона включає можливість застосування збройних сил.

Розмови відбуваються в час, коли обидві корейські держави узгіднюють питання Зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї. Північна Корея, як раніше повідомлялося, погодилась надіслати на ігри своїх спортсменів і делегацію.

Маттіс високо оцінив розмови між обома корейськими державами, але висловив обережну думку про те, чого можна буде досягти на них. Міністр оборони Південної Кореї підкреслив, що його країна намагається спонукати свого північного сусіда до діалогу із Сполученими Штатами.

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