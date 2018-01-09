КНДР відправить своїх спортсменів на Олімпіаду в Південній Кореї

Північна Корея візьме участь у зимових Олімпійських іграх

КНДР відправить свою делегацію на зимові Олімпійські ігри, які в лютому відбуватимуться в Південній Кореї.

Про це країни домовилися у вівторок під час перших за понад два роки офіційних переговорів.

Сеул заявив про готовність тимчасово скасувати низку санкцій для сприяння візиту делегації, якщо це буде потрібно.

Північнокорейські представники заявили, що делегація КНДР включатиме, зокрема, посадовців, атлетів, вболівальників та журналістів.

Заступник міністра у справах національного об’єднання Південної Кореї Чо Мен Гюн заявив , що Сеул запропонував Північній Кореї, щоб делегації обох країн пройшли разом на церемонії відкриття Олімпіади. Він додав, що Південна Корея наголосила на необхідності денуклеаризації Корейського півострова і запропонувала продовжити процес возз’єднання сімей, яких розділила Корейська війна.

За його словами, представники КНДР відповіли, що країни повинні намагатися сприяти миру та примиренню через діалог.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про можливість діалогу з Південною Кореєю у своєму новорічному зверненні. Він закликав до зменшення напруженості на Корейському півострові і сказав, що КНДР має бажання взяти участь в Олімпійських іграх. Кім Чен Ин водночас заявив, що Пхеньян продовжить виробництво ядерних ракет і готовий завдати удару в разі загрози.

Олімпіада в південнокорейському Пхйончхані відбуватиметься з 9 по 25 лютого.

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