Гейлі: США мають надалі тиснути на КНДР, вимагаючи згортання її ядерної програми

Голова Постійного представництва США при ООН дала ексклюзивне інтерв'ю «Голосу Америки»





«Я думаю, це добре, що КНДР і Південна Корея розмовляють один з одним», - сказала постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі в інтерв'ю позаштатному кореспонденту «Голосу Америки» Ґреті Ван Састерен.

«Однак, нам не слід - просто тому, що на переговорах йшлося про Олімпіаду ... помилково вважати, що цей факт зводить нанівець небезпеку від Північної Кореї. До тих пір, поки вона дійсно не припинить випробування балістичних ракет, до тих пір, поки вона не продемонструє готовність до денуклеаризації півострова, ми повинні бути надзвичайно обережні. Вони і раніше вели ці переговори ... Ми повинні упевнитися в тому, що вони готові діяти, і що ці дії передбачають повне припинення діяльності в ядерній сфері».



На запитання, чим міг керуватися Кім Чен Ин, погоджуючись на участь Північної Кореї в майбутніх Олімпійських іграх, і чи не є цей крок певним «посланням», адресованим США, Ніккі Гейлі відповіла:

«Думаю, що в його вчинках полягає прагнення відвернути (увагу від дій Пхеньяна). Я вважаю, що це саме те, що завжди робить Північна Корея: коли ситуація загострюється, вони починають переговори. Проблема, однак, у тому, що ми не гратимемо в ті ж гри, в які все грали. Ми не будемо вести переговори, вважаючи, що вони раптом побачили свої помилки, і знайшли вихід з положення. Вони повинні сказати нам, що вони готові припинити випробування. Ми повинні побачити, що випробування дійсно припинені. І тоді, ми повинні переконатися, що вони таки згорнули програму».

За словами Гейлі, тільки тому, що КНДР і Південна Корея сьогодні взялися за ручки не означає, що загроза вже не існує. «Сполучені Штати і міжнародна громадськість надалі чинитимуть тиск на Північну Корею, з метою змусити її згорнути свою ядерну програму. До того часу, ми маємо чекати і упевнитись у тому, що діяльність припинено, випробування припинено. Коли цей час прийде, ми вирішимо, що робити. Наша відповідь залежитиме від дій самої Північної Кореї. Отож, якщо вони підуть правильним шляхом…тоді ми радо співпрацюватимемо з ними. Якщо ні, у нас різні варіанти», - наголосила посол США в ООН Ніккі Гейлі в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки».

Дивіться також: Як переконати Північну Корею відмовитись від програми розробки ядерної зброї?