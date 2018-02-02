Маттіс: немає доказів, що Сирія застосувала зарин

Сполучені Штати не мають доказів, що сирійський уряд недавно тому застосував дуже небезпечний отруйний газ зарин проти цивільного населення, але вивчає повідомлення про його можливе використання від місцевого населення, заявив міністр оборони Джим Маттіс.

«Ми шукаємо доказів цього, оскільки маємо справу з режимом Башара Асада, який вдавався до заперечень і обману для приховання заборонених дій. Про це міністр Маттіс сказав репортерам у Пентагоні.

Сирійський уряд заперечує, що він використовує незаконні хімікати.

Маттіс сказав, що сирійський уряд використав хлорин під час громадянської війни в країні і що Сполучені Штати «навіть більше занепокоєні з приводу можливості використання газу зарин. Цей безбарвний газ може спричинити пошкодження дихальних органів і довести до смерті.

Сполучені Штати ставляться з підозрінням, тому що в додаток до повідомлень на місцях, уряд Асада зловили на тому, що він уже раніше використовував хімічну зброю проти сирійського народу.

У квітні минулого року американські збройні сили обстріляли крилатими ракетами сирійський аеродром Шайрат у відповідь на використання хімічної зброї, в результаті чого загинуло приблизно 100 людей.

У той час державний секретар Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати були дуже переконані, що під час смертельної в наслідках хімічної атаки був використаний нервово-паралітичної дії газ зарин.

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