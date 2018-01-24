Сирія і Росія звинувачують США у брехні щодо використання хімічної зброї в сирійському конфлікті

У середу Сирія і Росія звинуватили Сполучені Штати в поширенні брехні про хімічні атаки в сирійському конфлікті з метою перешкодити в покладенні краю громадянській війні в Сирії.

Державне інформаційне агентство новин SANA оприлюднило коментарі з джерел Міністерства закордонних справ, у яких осуджується «брехню і звинувачення» з боку державного секретаря Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив агентству Інтерфакс, що кожного разу, коли мирні зусилля роблять поступ, Сполучені Штати поширюють «неперевірені повідомлення» про хімічні атаки в Сирії.

Ці коментарі з’явилися наступного дня після того, як Сполучені Штати з країнами НАТО розпочали кампанію тиску проти застосування хімічної зброї в Сирії, вирізняючи Росію за те, що вона захищає уряд президента Башара аль-Асада.

«Недавні атаки у Східній Гуті викликають серйозне занепокоєння, що сирійський режим Башара аль-Асада може продовжити використання хімічної зброї проти власного народу, сказав Тіллерсон на Паризькій конференції, яку влаштував міністр Ле Дріан.

Тіллерсон, разом з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини і Туреччини, був серед тих, хто у вівторок започаткував Міжнародне партнерство проти безкарності за застосування хімімчної зброї.

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