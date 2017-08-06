Макмастер: "Ми дивимося на те, яку форму підтримки Україна потребує"

Радник президента США з національної безпеки Герберт Реймонд Макмастер в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC розповів, як США підтримують Україну, та заявив, що ситуація з Росією є "небезпечною".

"Що президент просив нас зробити - і що робить Державний секретар, - це боротися з дестабілізуючою поведінкою Росії, коли це зачіпає наші інтереси, вживати заходів для запобігання будь-якої ескалації конфліктів або чогось, що може призвести до конфронтації", - заявив Макмастер. Він додав, що президент США також попросив шукати сфери для співпраці з Росією.

Говорячи про підтримку України, Макмастер заявив: "Ми надаємо підтримку Україні. Багато чого полягає у тому, яка саме підтримка їм необхідна, щоб запобігти подальшому вторгненню на їхню територію, щоб запобігти будь-яким агресивним або наступальним діям, проти решти території України". Я думаю, що варто поговорити про оборонні можливості: чи Україна бажає/потребує, з оглядом на ситуацію там, більших оборонних спроможностей. Це одна з тих речей, на які ми дивимося - яку форму підтримки Україна потребує, що відповідає нашим інтересам та бажанням усіх забезпечити, щоб Росія не робила подальших дестабілізуючих або наступальних дій, які могли б призвести до набагато більш широкого конфлікту."

Макмастер назвав ситуацію з Росією "небезпечною". "Сутність режиму Росії - це одна людина, чи не так?" - сказав Макмастер, відповідаючи на запитання щодо природи російського режиму.

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