Західні ЗМІ про підготовку та міжособистісну динаміку зустрічі Трампа з Путіним

«Конкретного порядку денного немає. Президент буде говорити про те, що захоче», - повідомив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, коментуючи зустріч між Трампом та Путіним, що відбудеться наприкінці тижня, додавши: «насправді, це не буде відрізнятись від переговорів з іншими країнами».

Хоча Сирія є першою в переліку питань для обговорення, Трамп, ймовірно, поставить питання України

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Той факт, що, очевидно, Трамп не має плану зустрічі, наполохав західних спостерігачів. “Путін матиме план для зустрічі. Він на такі зустрічі приходить підготований», - сказав в коментарі Politico Томас Ґрем, директор центру Kissinger Associates “Можете бути певні, що Кремль заздалегідь підготувався до цієї зустрічі, провів аналіз та склав досьє на пана Трампа, а також визначив цілі, які Кремль хоче просувати», - сказала Гедер Конлі, директор Європейських програм аналітичного центру CSIS в Вашингтоні в коментарі Guardian.

Очікую, що обидва лідери будуть позувати як справжні мачо на олімпійському рівні, адже вони обидва розуміють важливість символів та створення потужного іміджу

«Мене дуже здивував коментар генерала Макмастера, як через те, що, видається, не вистачає стратегічної підготовки США до цієї ключової зустрічі, так і через коментар, що американсько-російські відносини не відрізняються від відносин з іншими країнами», - сказала Конлі в коментарі Guardian.

Трамп, скоріш за все, підніме питання підтримки Росією сирійського диктатора Башара аль-Асада і зростання насильства в Сирії, - повідомили неназвані посадовці Білого Дому в коментарі CNN.​ Хоча Сирія є першою в переліку питань для обговорення, Трамп, ймовірно, поставить питання України​, повідомляє CNN з посиланням на посадовців адміністрації.

Сам факт зустрічі підкреслює бажання Трампа подружитись з Путіним, навіть ризикуючи привернути ще більшу увагу преси до розслідування зв’язків кампанії Трампа з Росією, зазначає Guardian. «Динаміка відносин між двома найбільшими ядерними державами є настільки негативною, що зараз час припинити все, що може створити враження подальшої ескалації, або погіршення», - зазначив Метью Роханські, Директор Інституту Кеннана США в коментарі Guardian, додавши: «Це можливо тільки на рівні президентів»

Міжособистісна динаміка стане визначальною для успіху Трампа з Путіним, припускають спостерігачі.

«Очікую, що обидва лідери будуть позувати як справжні мачо на олімпійському рівні, адже вони обидва розуміють важливість символів та створення потужного іміджу», - зазначив в коментарі Guardian Дерек Шолле, колишній посадовець з національної безпеки адміністрації Обами, а тепер співробітник Німецького фонду Маршалла.

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