Дружина Трампа визначилася, чим займатиметься як перша леді США

Меланія Трамп оголосить про свої плани у понеділок під час виступу в Трояндовому саду Білого дому

Через майже 16 місяців після інавгурації свого чоловіка Дональда Трампа, дружина президента у понеділок оголосить про напрямки своєї роботи як перша леді США.

Хоча пані Трамп вже від вересня минулого року каже, що планує зосереджувати свої зусилля на забезпеченні добробуту дітей, вона поки що не з’ясувала конкретно, що це означає. Натомість, вона розглядала широкий спектр тем у цій сфері.

Це зміниться у понеділок, коли перша леді виступить у Трояндовому саду Білого дому. Це буде перша промова Меланії Трамп у Західному крилі Білого дому, що за кілька кроків від Овального кабінету президента.

Як зазначає прес-секретар першої леді Стефані Ґрішам, пані Трамп не фокусуватиметься лише на одному питанні, що стосується дітей. Вона планує включити в свою програму інші важливі ділянки щодо захисту неповнолітніх. Меланія Трамп застосовуватиме багатовекторний підхід, заявила Ґрішам.

«Як про це свідчать різні заходи, в яких пані Трамп брала участь з часу інавгурації президента, її головна увага зосереджуватиметься на загальному добробутові дітей. Що унікальне в її випадку, так це те, що на відміну від попередніх перших леді Меланія Трамп не обмежуватиметься тільки одним аспектом цього питання. Вона прагне допомогти наступному поколінню процвітати, проливаючи світло на низку питань, які стосуються дітей», - наголосила Стефані Ґрішам.

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