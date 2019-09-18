“Жахливе” враження американської дослідниці від деяких процесів і подій в Україні

Експерт американського аналітичного центру Інститут досліджень міжнародної політики Мелінда Гарінг, оцінюючи події в Україні долучається до критики адміністрації президента Володимира Зеленського.

У своєму останньому огляді, надрукованому “Атлантичною радою” (Atlantic Council), Гарінг стверджує, що у багатьох західних спостерігачів за українськими справами спочатку були переважно позитивні оцінки проголошених новообраним президентом України намірів проводити глибокі економічних реформи, і навіть деякі перші його кроки викликали схвалення.

Зеленський зосереджує владу.

“Він сварив і усував з посад корумпованих посадовців, призначив двох реформістів з бездоганною репутацією на посади, пов’язані з національною безпекою та обороною. Але водночас він призначив колишнього юриста одного з найсумнозвісніших олігархів головою своєї адміністрації”, - зауважує експерт, додавши, що Ігор Коломойський не забарився з появою в Україні після кількарічної відсутності.

Мелінда Гарінг вважає, що закони, з поспіхом проштовхувані президентською адміністрацією через Верховну Раду, яку контролює партія президента, можуть означати лише одне: “Зеленський зосереджує владу”.



Її увагу, які і багатьох інших, привернуло офіційне повідомлення та фото із зустрічі 10 вересня президента Зеленського та прем’єр-міністра Гончарука з Ігорем Коломойським, який відверто заявляє, що домагається перегляду націоналізації ПриватБанку.

“На наступний день після фото поліція провела обшуки в офісах ПриватБанку. 26 серпня колишню голову Національного банку Валерія Гонтарева, яка посміла забрати у Коломойського банк (у Лондоні), збив автомобіль. На додаток до цього 5 вересня у Києві спалили автомобіль її сина. 12 вересня поліція з’явилася з ломами під київською квартирою Гонтаревої. 17 вересня згорів її будинок під Києвом. Гонтарева сказала, що можливо проситиме притулку, а якщо з нею щось станеться, то винним буде Коломойський”, - перераховує Мелінда Гарінг.

Згодом, пише вона, новий український прем’єр-міністр сказав газеті Financial Times, що уряд готовий до компромісу у питанні ПриватБанку, хоча згодом заперечив повідомлення.

Мелінда Гарінг стверджує, що вигляд цих подій та процесів “жахливий”, бо не показує, що Зеленський протистоїть олігархам.

“Україна має великий шанс змінити справи на краще: стати західною країною із системою, що базується на правилах, куди захочуть прийти інвестори і де буде стримано масову втечу мізків. Але схвалення складних законів за 18 хвилин і наполягання на швидкості, а не на сутності - це зовсім неправильний спосіб досягти того. І це стосується також приятелювання з Коломойським”, - завершує Гарінг.

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