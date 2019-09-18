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“Жахливе” враження американської дослідниці від деяких процесів і подій в Україні

Зустріч президента Володимира Зеленського та інших чільних посадовців з одним з найбагатших підприємців України Ігорем Коломойським 10 вересня 2019 р.

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Експерт американського аналітичного центру Інститут досліджень міжнародної політики Мелінда Гарінг, оцінюючи події в Україні долучається до критики адміністрації президента Володимира Зеленського.

У своєму останньому огляді, надрукованому “Атлантичною радою” (Atlantic Council), Гарінг стверджує, що у багатьох західних спостерігачів за українськими справами спочатку були переважно позитивні оцінки проголошених новообраним президентом України намірів проводити глибокі економічних реформи, і навіть деякі перші його кроки викликали схвалення.

Зеленський зосереджує владу.
Мелінда Гарінг

“Він сварив і усував з посад корумпованих посадовців, призначив двох реформістів з бездоганною репутацією на посади, пов’язані з національною безпекою та обороною. Але водночас він призначив колишнього юриста одного з найсумнозвісніших олігархів головою своєї адміністрації”, - зауважує експерт, додавши, що Ігор Коломойський не забарився з появою в Україні після кількарічної відсутності.

Мелінда Гарінг вважає, що закони, з поспіхом проштовхувані президентською адміністрацією через Верховну Раду, яку контролює партія президента, можуть означати лише одне: “Зеленський зосереджує владу”.

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Її увагу, які і багатьох інших, привернуло офіційне повідомлення та фото із зустрічі 10 вересня президента Зеленського та прем’єр-міністра Гончарука з Ігорем Коломойським, який відверто заявляє, що домагається перегляду націоналізації ПриватБанку.

“На наступний день після фото поліція провела обшуки в офісах ПриватБанку. 26 серпня колишню голову Національного банку Валерія Гонтарева, яка посміла забрати у Коломойського банк (у Лондоні), збив автомобіль. На додаток до цього 5 вересня у Києві спалили автомобіль її сина. 12 вересня поліція з’явилася з ломами під київською квартирою Гонтаревої. 17 вересня згорів її будинок під Києвом. Гонтарева сказала, що можливо проситиме притулку, а якщо з нею щось станеться, то винним буде Коломойський”, - перераховує Мелінда Гарінг.

Згодом, пише вона, новий український прем’єр-міністр сказав газеті Financial Times, що уряд готовий до компромісу у питанні ПриватБанку, хоча згодом заперечив повідомлення.

/**/ /**/ /**/ Ігор Коломойський на конференції у Києві 13 серпня 2019 р.
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Мелінда Гарінг стверджує, що вигляд цих подій та процесів “жахливий”, бо не показує, що Зеленський протистоїть олігархам.

“Україна має великий шанс змінити справи на краще: стати західною країною із системою, що базується на правилах, куди захочуть прийти інвестори і де буде стримано масову втечу мізків. Але схвалення складних законів за 18 хвилин і наполягання на швидкості, а не на сутності - це зовсім неправильний спосіб досягти того. І це стосується також приятелювання з Коломойським”, - завершує Гарінг.

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Який справжній статус Гонтарєвої у Великій Британії. Відео
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Який справжній статус Гонтарєвої у Великій Британії. Відео

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