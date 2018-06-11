Меркель про Трампа на саміті «Великої сімки»: «розчаровуюче і депресивне враження»

Напркінці риторичних заяв з приводу хаотичного закінчення саміту «Великої сімки» (G7) канцлер Анґела Меркель дала інтерв’ю німецькому громадському телебаченню, в якому сказала, що вона не думає, що загострення риторики покращить справи. Німецький канцлер висловила незадоволення рішеннями Трампа про вихід з міжнародних угод, включно з ядерною угодою з Іраном і паризькою кліматичною угодою.

У неї склалося врження, що, на думку Трампа, лише одна сторона може бути переможцем, а інші програвають. Її коментарі нагадують заяви президента Франції Еммануеля Макрона та підкреслюють дедалі більше трансатлантичне напруження, пише видання Politico.

Трамп відмовився підтримати спільну прикінцеву заяву саміту, за всіма ознаками, з приводу критики з боку прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, яка, мовляв, була ударом у спину перед зустріччю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Такий натяк зробив економічний радник Білого дому Леррі Кудлов. Інший радик Трампа, вдаючись до недипломатичної мови, заявив, що для Трюдо виділено спеціальне місце в пеклі.

Канцлер Меркель висловила думку, що, незважаючи на напруження наприкінці саміту, вона залишається оптимістом і відкрита на пропозиції про скасування тарифів на товарообмін між країнами Великої сімки.

Вона обіцяла збільшити витрати на оборону, додаючи, що висунуті Трампом вимоги в цій сфері зрозумілі, хоча збільшення витрат на оборону не має підтримки в німецькому суспільстві.

Як пише Politico, пані Меркель також заявила, що вона не підтримує пропозиції Трампа про відновлення членства Росії у Великій сімці, хоча Росія відіграє важливу роль у питаннях безпеки в Європі і на Близькому Сході. Вона висловила незадоволення з приводу позиції нового прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте щодо Росії.

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