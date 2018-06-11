У Сінгапурі завершується підготовка до історичного саміту лідерів США і КНДР

Раніше президент Трамп заявив про «дуже добре» відчуття в зв'язку з майбутньою зустріччю з Кім Чен Ином





Представники США та Північної Кореї ведуть переговори в надії вирішити виниклі в останній момент розбіжності напередодні історичного саміту між президентом Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі.



Прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс повідомила журналістам, що американську делегацію на засіданні робочої групи в понеділок очолює досвідчений дипломат Сун Кім. Північнокорейську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Чхве Сон Хі. Переговори проходять в сінгапурському готелі Ritz Carlton.



Засідання, судячи з усього, спрямоване на подолання розбіжностей між США і Північною Кореєю, що стосуються вимоги до Пхеньяна відмовитися від своєї ядерної зброї.



Президент Трамп висловив упевненість в успіху майбутньої зустрічі. Вийшовши з президентського літака, що прибув до Сінгапуру в неділю, президент сказав, що у нього «дуже добрі» відчуття в зв'язку з наміченим на вівторок самітом.



Разом з тим президент назвав майбутні переговори з Кім Чен Ином «незвіданою територією».



Відповідаючи на запитання «Голосу Америки» перед відбуттям до Сінгапуру після участі в роботі саміту «Великої сімки» в Канаді, Трамп заявив, що «відчуває впевненість» щодо майбутньої безпрецедентної зустріччю між чинним президентом США та представником сім'ї, яка протягом трьох поколінь залізною рукою керує однією з найзакритіших країн світу.



За словами Трампа, він вірить в те, що Кім Чен Ин, який вдвічі молодший за американського президента, «хоче зробити щось значне для свого народу».



Разом з тим президент попередив, що у Кім Чен Ина не буде іншої можливості, якщо переговори не підуть по правильному шляху.



Трамп і інші представники влади США заявили, що їм вдалося просунутися вперед в майбутньому отриманні від Кім Чен Ина обіцянок відмови від усіх наявних у КНДР ядерних озброєнь і балістичних ракет дальнього радіусу дії. Цей прогрес може привести до укладення мирного договору і формального припинення стану війни на Корейському півострові, який зберігається близько 70 років.



«Зрозумію з першої хвилини»



Чи стане укладення такої угоди можливим? Як оголосив Трамп в неділю, він зрозуміє це майже відразу після початку зустрічі.



«Думаю, я зрозумію з першої хвилини - з першим контактом, за першими відчуттями - так я зазвичай роблю», - сказав президент, маючи на увазі свій досвід укладення угод під час перебування бізнесменом.



Якщо ці відчуття не будуть позитивними, то Трамп, за його словами, «не витрачатиме часу даремно».



Президент заявив про це в бесіді з групою журналістів Білого дому в Шарлевуа в канадській провінції Квебек - після того, як скоротив програму свого перебування на саміті «Великої сімки».



Трамп визнав, що йому було досить складно зібрати інформацію про Кім Чен Ина, який має скромний досвід діяльності на міжнародній арені. Розвідслужби також не мають значної інформацією про нього, не рахуючи основних біографічних даних.

Це лідер про особисті якості якого дійсно нічого не відомо. Ми приступаємо до роботи, будучи дуже позитивно налаштованими. Я вважаю, що дуже добре підготувався

«Це лідер про особисті якості якого дійсно нічого не відомо, - сказав Трамп. – (Але незважаючи на це), ми приступаємо до роботи, будучи дуже позитивно налаштованими. Я вважаю, що дуже добре підготувався».



Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру в другій половині дня неділі на тлі всіляких припущень про результат переговорів у вівторок.



Трамп відкинув заяви критиків про те, що, погодившись на зустріч з північнокорейським лідером, він зробив йому велику поступку, не отримавши нічого істотного в обмін. Він зазначив, що жестом доброї волі з боку Пхеньяна було недавнє звільнення «трьох заручників» - американців, які перебували в північнокорейській в'язниці. За словами Трампа, для нього цього було достатньо, щоб продовжити підготовку до саміту.



«Такого ніколи не було, - сказав Трамп про зустріч лідерів США та Північної Кореї. - Очевидно, те, що було раніше, не спрацьовувало».



Ризик провалу



Супроводжуючі президента представники США і аналітики визнали, що є небезпека, що навіть найменший прояв зневаги з будь-якого боку може призвести до того, що один з лідерів негайно припинить переговори.



Трамп недавно провів бесіди з президентом Південної Кореї, прем'єр-міністром Японії і головою КНК, безпосередньо зацікавленими в результаті зустрічі, обговоривши з ними питання, які він планує підняти на саміті.



Відповідаючи на запитання «Голосу Америки», чи має намір підняти питання про кричущі порушення прав людини в Північній Кореї, включаючи систему таборів для цивільних осіб, визнаних ворогами держави, і про долю японців, яких північнокорейські агенти викрадали протягом десятиліть, Трамп сказав: «Ми будемо піднімати всі питання».



Президента супроводжують держсекретар Майк Помпео, який в процесі підготовки до саміту двічі відвідував Пхеньян, а також радник з національної безпеки Джон Болтон, який займає жорстку позицію щодо відносин з Північною Кореєю.

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