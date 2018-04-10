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Канцлер Меркель обіцяє розглянути питання газопроводу «Північний потік 2»

Президент Петро Порошенко і канцлер Анґела Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що вона уважно слухала слова президента Петра Порошенка, який висловив занепокоєння з приводу російського газопроводу. Вона сказала, що Україна мусить зберегти роль транзитера російського газу до Західної Європи. Проект «Північний потік 2» без ясності щодо того, як продовжуватимуться справи рол України в транзиті газу – неможливе».

Меркель визнала, що «це не лише бізнесовий проект» і, очевидно, треба взяти також до уваги політичні чинники.

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Трамп піддав критиці Путіна, пов’язавши з Росією відповідальність за хімічні атаки у Сирії. Відео
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Трамп піддав критиці Путіна, пов’язавши з Росією відповідальність за хімічні атаки у Сирії. Відео

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