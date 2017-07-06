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Зроблено в Україні: металевий конструктор із механізмами для дітей і дорослих. Фотогалерея

Творець славнозвісного дерев’яного конструктора Ugears Денис Охріменко представив свою нову розробку – металеві механічні іграшки для будь-якого віку, які потрібно зібрати своїми руками.
Проект Time 4 Machine зараз шукає фінансування на платформі спільного збору коштів Kickstarter, і вже майже три сотні людей підтримали ідею та зацікавилися продуктом. Цільову суму (15 тисяч доларів) було зібрано всього за три дні, а через тиждень цифра подвоїлася.
Іграшкові автомобіль, танк, годинник і середньовічний хокей оснащені механізмами та є повністю функціональними.
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Кабріолет із серії Time 4 Machine
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Кабріолет із серії Time 4 Machine

Середньовічний хокей
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Середньовічний хокей

До кожного комплекту додається інструкція. Все, що потрібно, щоб зібрати модель - це плоскогубці.
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До кожного комплекту додається інструкція. Все, що потрібно, щоб зібрати модель - це плоскогубці.

Іграшковий танк
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Іграшковий танк

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