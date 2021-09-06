«Ми знаємо, що вони брешуть», - рідні загиблих в авіалайнері MH17 розлючені на Росію

У перших виступах родичів 298 людей, що загинули в малайзійському авіалайнері рейсу MH17, на суді у Нідерландах у понеділок пролунали емоційні докори і звинувачення на адресу Росії.

6 вересня суд почав заслуховувати звернення понад 90 людей з різних країн, які вирішили скористатися правом родичів жертв, щоб розповісти про наслідки трагедії для їхнього життя і життя їхніх родин.

Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть.

На процесі, який почався 9 березня 2020 року у Нідерландах заочно судять трьох громадян Росії і одного українського громадянина за звинуваченнями у причетності до загибелі літака і всіх людей на борту.

Очолюване Нідерландами міжнародне слідство дійшло висновку, що літак був збитий 17 липня 2014 року завезеною на українську територію з Росії ракетною системою Бук.

Росія відкидає будь-яку причетність, але попри заяви про готовність до співпраці Москва відмовилася сприяти у притягненні до відповідальності підозрюваних осіб, які перебувають в Росії, або на контрольованих Росією українських територіях.

«Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть», - проголосила одне речення російською мовою на початку виступу Ріа ван дер Стеен, яка втратила на збитому літаку батька і мачуху.

Вона розповіла, як слідчі спочатку казали їй, що не могли знайти останків її батька, а потім повідомили, що знайшли одну двосантиметрову кістку з його руки.

Ріа ван дер Стеен сказала, що вона насамперед звертається до тих, хто слухає в Росії, заявивши, що вона «розлючена, обурена і налякана», що злочинці можуть уникнути покарання.

Як би вони почувалися, якби їхнє життя було втягнуте в політичний жах, до якого їхня країна була б непричетна? Як би Путін і його корумпований російський уряд відповів на таке?

Більшість жертв малайзійського авіалайнера, який летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура були нідерландцями, але упродовж принаймні 10 днів у суді заслухають також рідних жертв з Австралії, Великобританії, Індонезії, Канади, Малайзії, Німеччини та США.

Австралійка Ванесса Різк, яка втратила обох батьків, у зверненні до суду через відеозв’язок також вказала на Росію і згадала російського президента Володимира Путіна.

«Як би злочинці відповіли, якби це були люди, яких вони любили? Як би вони почувалися, якби їхнє життя було втягнуте в політичний жах, до якого їхня країна була б непричетна? Як би Путін і його корумпований російський уряд відповів на таке?» - заявила Ванесса Різк.

Підозрювані

Судовий процес у Нідерландах розглядає обвинувачення чотирьох осіб: трьох громадян Росії і одного громадянина України.

Ігор Ґіркін, громадянин Росії, службовець російської Федеральної служби безпеки у відставці, який називав себе "міністром оборони ДНР".

Сергій Дубінскій, громадянин Росії, відставний службовець Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

Олег Пулатов, громадянин Росії, відставний офіцер російської армії.

Леонід Харченко, громадянин України, командувач підрозділом розвідки "ДНР".

Лише одного підозрюваного, Олега Пулатова, на процесі представляють його адвокати.

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