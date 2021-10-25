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Microsoft: російська Nobelium провела нові кібернапади

Компанія Microsoft виявила нові кібернапади, за якими стоїть група Nobelium.

Ця група, яку США та інші країни пов'язують з російською зовнішньою розвідкою СВР, також відповідальна за кібернапади на клієнтів SolarWinds в 2020, йдеться в повідомленні Microsoft від 24 жовтня.

Нові кібернапади були спрямовані проти компаній, що займаються перепродажем програмного забезпечення та надають технологічні послуги.

Напади були частиною більш широкої кампанії, заявили в корпорації. Загалом, Microsoft повідомила 609 компаній, що проти них проводились такі напади з 1 липня по 19 жовтня. Загальна кількість нападів за цей час перевищила 22 800.

"Нещодавня діяльність є ще одним свідченням того, що Росія намагається отримати довгостроковий системний доступ до різних точок в мережі постачання технологій і створити механізм нагляду - тепер, або в майбутньому - за цілями, які цікавлять російський уряд", - заявив Том Берт, віце-президент корпорації.

Під час масштабного кібернападу Solarwinds, що відбувся наприкінці минулого року, хакерам вдалось скористатись із вразливих елементів платформи SolarWinds Orion, щоб отримати доступ до урядових мереж США а також мереж багатьох компаній.

США в квітні звинуватили російську зовнішню розвідку в нападі. У відповідь на кібернапад та зусилля Росії з втручання у вибори, 15 квітня США оголосили про висилку 10 дипломатів а також запровадили додаткові санкції щодо Росії.

Росія заперечує свою відповідальність.

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