Японський мільярдер-ексцентрик стане пасажиром ракети Маска - Bloomberg

Юсакі Маедзава, японський мільярдер, який заробив статки в сфері електронної торгівлі, є відомим поціновувачем мистецтв, пише Bloomberg.

В Японії, відомій своїм конформізмом, Юсакі Маедзава завжди прагнув виділятись. Він не вчився в коледжі, а переїхав до Каліфорнії, щоб грати в рок-гурті і заснувати компанію електронної торгівлі.

Тепер 42-річний мільярдер витрачає сотні мільйонів доларів на твори мистецтва. Він також стане першим пасажиром, який оплатить свою подорож на Місяць на ракеті SpaceX в 2023 році.

Поціновувач мистецтв планує взяти з собою художників, музикантів, танцорів, фотографів, кінорежисерів, модних дизайнерів та архітекторів у подорож навколо Місяця, що триватиме тиждень. Він буде спостерігати як під час подорожі митці отримуватимуть натхнення та створюватимуть твори мистецтв.

«Я довго і напружено думав про те, наскільки цінною буде перша пасажирська подорож на Місяць, - сказав Маедзава, виступаючи разом з Ілоном Маском у Space Exploration Technologies Corp. в Каліфорнії. - Я обрав подорож до Місяця з митцями».

«Ми його не обирали, - заявив Маск. – Він обрав нас. Це дуже хоробрий вчинок».

Статки Маедзави сягають 2,3 мільярда доларів, за оцінками видання. В 2017 році Маедзава сколихнув світ мистецтв придбавши за 110,5 мільйона доларів картину Жан-Мішеля Баске на аукціоні Сотбіс, що було рекордною ціною за роботу американського митця.

Маедзава фінансує своє захоплення мистецтвом продаючи акції компанії, яку він заснував. Він отримав біля 250 мільйонів доларів продавши акції в 2016 році і витратив більшу частину цих коштів на поповнення своєї колеції творів мистецтва. В травні Start Today повідомила, що він отримав біля 205 мільйонів доларів від продажу акцій. Він не оголошував про великі купівлі творів мистецтва, що може означати, що він витратив частину коштів на фінансування місії Маска.

«З дитинства Місяць причаровував мене, - говорить Маедзава. – Моя уява заповнюється просто коли я дивлюся на нього. Він завжди там і продовжує давати натхнення людству. Саме тому я не міг пройти повз можливість поглянути на Місяць зблизька».

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