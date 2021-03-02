Мінфін США назвав прізвища російських силовиків, проти яких запровадили санкції через Навального

Міністерство фінансів Сполучених Штатів опублікувало перелік російських високопосадовців, проти яких ввели санкції у зв’язку з отруєнням та ув’язненням російського опозиційного діяча Олексія Навального.

Серед них заступник міністра оборони Олексій Криворучко, заступник міністра оборони Павло Попов, голова управління Кремля по внутрішній політиці Андрій Ярин, глава ФСВП Олександр Калашников, голова ФСБ Олександр Бортников, генпрокурор Ігор Краснов і перший заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко.

"Сполучені Штати не прагнуть ні до перезапуску відносин з Росією, ні до ескалації", - сказав журналістам один з представників адміністрації.

"Будь-яке використання хімічної зброї - неприпустиме. Ми діємо разом із нашими партнерами у ЄС та Великій Британії у протидії вчинкам Росії та закликаємо звільнити Навального із в'язниці", - написав у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен.

Голова постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф повідомив, що "навіть за мірками путінської Росії замах на лідера опозиції і антикорупційного активіста Олексія Навального і подальше укладання його в тюрму - це кричуща спроба змусити стишити голос, який рішуче виступає за демократичні реформи, яких Путін так явно побоюється".

У Кремлі у вівторок заявили, що будь-які нові санкції з боку США у зв'язку зі справою Навального не досягнуть своєї мети і лише погіршать і без того натягнуті відносини, а також пообіцяли відповідь.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена та Європейський Союз 2-го березня одночасно оголосили про запровадження нових санкцій стосовно Росії через Навального. ЄС назвав під санкціями чотирьох посадовців: згаданих вище Краснова, Калашникова, а також голову Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна й керівника Національної гвардії Віктора Зотова.

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