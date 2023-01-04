Як приватні пілоти з Німеччини переправляють до України гуманітарні вантажі, що рятують життя на полі бою

Благодійна організація "Синьо-жовтий хрест" відправляє критично важливі вантажі медичної допомоги, залучаючи людей, які мають приватні літаки.

Організація працює з 2014 року у місті Кельн і збирає навколо себе найактивніших українців регіону. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пріоритетом її роботи стала медична допомога.

"80% наших пожертв ідуть на закупівлі медичних продуктів, і наша команда за допомогою німецьких та українських лікарів створила кілька проектів медичного характеру", – розповідає Юлія Чинуша, заступниця голови НДО "Синьо-жовтий хрест".

Одним із головних проектів є рятувальний рюкзак. Завдяки його вмісту у критичних умовах можна врятувати до п'яти життів.

"Цей рюкзак є особливим, бо у ньому є близько 130 різних медикаментів та медичних продуктів, необхідних для повного лікування пацієнтів, починаючи від діагностики й до лікування в критичних станах", – каже волонтерка Вікторія Бойко.

Прилади для діагностики, турнікети, шини для стабілізації тазу, медикаменти - волонтери складають рюкзаки з уважно підібраних речей, рекомендованих українськими та німецькими лікарями. Один такий рюкзак коштує тисячу євро. А організація відправляє сотні рюкзаків в лікарні по всій Україні.

"Лікар один дзвонив із Херсонщини і казав, що вони з цим рюкзаком оперували в лісі.. В лісі...", – каже Бойко.

Тому для організації надважливим завданням була швидкість доставки рюкзаків та іншої медичної допомоги в Україну. Тут на допомогу прийшли пілоти-волонтери. Один із друзів організації, працівник техіндустрії Кай Вольф розповідає, як він знайшов першого пілота, що зголосився летіти із медичним вантажем.

"Мені подзвонив хороший друг. Стефан запитав, що ми можемо зробити? Він пілот. Ідея полягала в тому, чи зможемо ми знайти 5 або 10 божевільних пілотів, які зможуть літати з нами".

Так створилась окрема організація "Ukraine air rescue", яка налічує близько 380 пілотів і тісно співпрацює з "Синьо-жовтим Хрестом".

"З Синьо-Жовтим хрестом у нас було 40 рейсів. І я думаю, понад 15 тонн медикаментів [...] Ми говоримо про те, що потрібно в Україні, тому що тут люди точно знають, що потрібно. Ми повинні підготувати польоти, ми зв’язуємося з пілотами, які можуть літати в конкретний день, потім ми повинні спланувати політ", – каже Вольф.

Пілоти доставляють вантажі до польського кордону. У "Синьо-жовтому хресті" запевняють: співпраця з пілотами зробила процес доставки в рази ефективнішим.

"Саме рюкзаки ми великими партіями відправляємо пілотами, тому що пілоти летять 4 години до кордону, фура їде 2 дні. Ми ставимо в пріоритет порятунок життя", – зазначила Юлія Чинуша, заступниця голови НДО "Синьо-жовтий хрест".

Такі польоти із медичним вантажем відбувається щотижня. За цей час, говорять в організації, й пілоти, й волонтери "Синьо-жовтого хреста" стали одною великою сім'єю.

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