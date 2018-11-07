До Конгресу США обрали рекордну кількість жінок

Жінки-кандидатки до Конгресу США ввійшли в історію на виборах 6 листопада: понад 100 з них здобули посади. Це відбулося значною мірою завдяки високій активності конкретної категорії виборців – освічених жінок. Про це повідомляє видання Politico.

Серед жінок, які виграли вибори до Палати представників, також перші корінні американки в Конгресі та перші жінки-мусульманки в Конгресі.

Їх перемоги стали незаперечною ознакою рішучого руху у напрямку до більшого різноманіття в представництві на Капітолійському пагорбі. Склад парламентарів більше нагадуватиме структуру населення Сполучених Штатів.

Читайте також:

Перемоги жінок-кандидатів у вівторок не обмежилися Конгресом: штат Мен і Південна Дакота обрали своїх перших жінок-губернаторок. Республіканка Марша Блекберн стала першою жінкою-сенатором Теннессі, і вже скоро стане відомо, хто з жінок-кандидаток виграє в Аризоні.

Чи не найяскравішими стали перемоги жінок-демократок у Палаті представників, які здобули свої посади в округах, де розстановка сил між демократами та республіканцями приблизно рівна. Проторувати шлях до перемоги та розбити республіканську більшість їм допомогли жінки з передмість. Серед них – Ебіґейл Спенберґер у Вірджинії та Ліззі Пеннілл у Техасі.

Зростання руху «Я теж» (#MeToo) та поляризації гендерних проблем у риториці Дональда Трампа, спонукало жінок до збільшення пожертв на користь політикам. І кілька жінок-кандидатів на цей цикл навіть отримали більшість своїх внесків від жінок.

Дивіться також: Проміжні вибори у Конгрес: найцікавіші і найбільш унікальні виборчі ролики жінок-кандидаток