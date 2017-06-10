«Я не думаю, що Мінські домовленості працюють» – генерал у відставці Філіп Брідлав

Філіп Брідлав, відставний чотиризірковий генерал ВПС США і колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, проаналізував ситуацію в Україні та висловив рекомендації щодо того, як справитися з кризою та яку політику повинен виробити Вашингтон щодо України. Свої думки він виклав в інтерв’ю виданню The National Interest.

Брідлав є заслуженим професором у школі Сема Нанна в Технологічному інституті Джорджії. Впливовий і переконливий оратор, Брідлав добре знайомий з Росією і Європою, зазначає видання. Відставний генерал переконаний, що Мінські угоди не працюють:

«Що ж, це не є дуже популярна думка і від неї багато хто не буде щасливим, але я не думаю, що Мінські домовленості працюють. Українцям важко виконувати вимоги угод тому, що вони вимагають від них робити речі, які їхня громадськість не прийме. А росіяни, на мою думку, в переговорах щодо Мінських угод вважають, ніби їм не потрібно робити нічого, поки українці не зроблять чогось».

Філіп Брідлав наголошує на тому, що військові дії, які тривають на сході України, перешкоджають у продовженні реформ:

«Лінія розмежування тепла, там постійно відбуваються сутички, і поки Київ і українські лідери повинні зосереджуватися на тому, що відбувається на тій лінії, вони не здатні зосередитися на змінах, яких люди добивалися на Майдані. Пам’ятайте, що вони хотіли реформ, вони хотіли змін. А зараз через те, що країна повинна фокусуватися на тому, що відбувається у військовому плані з росіянами і сепаратистами вздовж лінії розмежування, вони не здатні зробити ті зміни».

Колишній генерал вважає, що Україна страждає через те, що Захід ніяк не доведе до вирішення, що саме повинен робити Київ і що повинні робити росіяни для того, щоб виконати вимоги Мінська. «Наразі я не бачу прогресу», – зазначає Брідлав.

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