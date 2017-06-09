США твердо віддані збереженню санкцій щодо Росії – речниця Білого дому

США не планують зняти або пом’якшити чинні санкції щодо Росії, запроваджені через її втручання в Україні.

Про це заявила у четвер речниця Білого дому Сара Гакабі Сандерс, повідомляє видання The New York Times.

Сандерс сказала кореспондентам, що адміністрація Трампа «віддана існуючим санкціям проти Росії і збереженню їх доти, доки «Москва повністю не виконає своїх зобов’язань щодо вирішення кризи в Україні».

«Ми переконані, що чинний режим санкцій, запроваджений виконавчою гілкою влади США, є найкращим інструментом для того, щоб змусити Росію виконати свої зобов’язання», додала Сандерс на брифінгу.

США та ЄС запровадили санкції проти Москви за її анексію українського Криму і підтримку проросійських сепаратистів на сході України.

Протягом президентської передвиборчої кампанії, Дональд Трамп висловлював бажання поліпшити відносини з Росією, проте взаємини між обома країнами з того часу - погіршилися.

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