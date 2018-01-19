Мінські угоди мають превалювати - Західний експерт про закон з реінтеграції Донбасу

"Україна мусить роз’яснити, що новий закон про реінтеграцію Донбасу не превалює над Мінськими домовленостями. Втілення Мінських домовленостей є шляхом до відновлення суверенітету України та закінчення російської окупації. В новому законопроекті йдеться про наступні кроки", - наголосив екс-заступник генсека НАТО Александер Вершбоу, реагуючи на новоприйнятий в Україні закон про реінтеграцію Донбасу.

У четвер Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу, згідно з яким, території Луганської та Донецької областей визнаються тимчасово окупованими, а Росія країною-агресором. Закон, однак, залишив багато питань, зокрема стосовно статусу Мінських домовленостей, а також можливості економічних відносин з ОРДЛО.

Кремль негативно відреагував на прийняття нового закону. Міністерство закордонних справ РФ оголосило, що воно вважає заходи України засудити Росію "як країну-агресора" доказом того, що вона готується до "нової війни".

"Давня кремлівська історія: нападати на країну, а потім звинувачувати її в "агресії", коли вона хоче захиститись", - наголосив Марсель Ван Герпен, директор аналітичного центру Cicero Foundation (Голландія) у Twitter, коментуючи реакцію Москви.

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