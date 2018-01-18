Очима Росії: закон про реінтеграцію Донбасу є підготовкою до «нової війни»

«Київ перейшов від саботажу Мінських угод до угроблення їх» - російський нардеп

Міністерство закордонних справ РФ вважає заходи України засудити Росію «як країну-агресора» доказом того, що вона готується до «нової війни».

Про це повідомляє видання Independent з посиланням на російські ЗМІ.

У четвер Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються тимчасово окупованими, а Росія країною-агресором.

Президент України Петро Порошенко привітав новий закон, кажучи, що це сприятиме відновленню контролю над сходом України «політичними та дипломатичними шляхами».

Видання звертає увагу на те, що конфлікт у Східній Україні спалахнув після анексії Росією Криму у квітні 2014 року. За даними, внаслідок війни на Донбасі загинуло більше 10 тисяч людей.

Мінські угоди-2015 покликані покласти край ворожнечі і припинити конфлікт. Проте зіткнення тривають і спроби досягти політичного врегулювання зайшли в безвихідь.

МЗС Росії тепер попереджає, однак, що ухвалення Україною закону, по суті, ставить хрест на Мінські домовленості.

У самому документі немає жодної згадки про Мінську мирну угоду, досягнуту у 2015 році за посередництва Франції і Німеччини, яка зобов’язала Україну ухвалити законодавство з пропозицією ширшої автономії сепаратистським регіонам і надання амністії бойовикам.

Чому виключено угоду із закону пояснив народний депутат Іван Винник. За його словами, Рада не може укладати дипломатичних та політичних угод, які мають тенденцію змінити частину законодавства України.

Голова Комітету із закордонних справ верхньої палати російського парламенту Костянтин Косачов заявив, що нове законодавство фактично угроблює Мінські мирні домовленості, виконання яких США і ЄС визначили як умову для скасування санкцій проти Росії.

«Київ перейшов від саботажу Мінських угод до угроблення їх», - зазначив він.

Головний лідер бойовиків у «ДНР» Захарченко піддав критиці законодавство, назвавши його грубим порушенням Мінських домовленостей, підписаних Україною і бойовиками, кажучи, що це заохочуватиме яструбині елементи в Україні і розпалюватиме ворожнечу.

Голова дослідного центру Пента у Києві Володимир Фесенко заявив, що головною метою закону є захист інтересів України у міжнародних судах.

Олексій Пушков, член верхньої палати парламенту Росії, звернув увагу на неохоту України розірвати дипломатичні відносини з Росією, незважаючи на те, що вона називає її країною-агресором.

«Це парадокс – підтримувати дипломатичні зв’язки з агресором», - зазначив він.

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