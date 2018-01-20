Республіканці США отримали несподівану підтримку з боку проросійських облікових записів у Twitter

У республіканських законодавців, які критикують розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо зв'язку президента США Дональда Трампа з Росією, з’явився в п'ятницю незвичний – і, мабуть, небажаний – союзник.

У той час, як республіканці закликали до оприлюднення секретного меморандуму, який, за їхніми словами, показує упередження щодо Трампа в Міністерстві юстиції, мережа контрольованих Кремлем облікових записів у Twitter [TWTR.N] вдалася до дій, щоб посилити цю вимогу, стверджують фахівці, які стежать за діяльністю в Інтернеті, спонсорованою Москвою.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Використання хештегу #releasethememo збільшилося на 315 тисяч відсотків приблизно за добу на 600 облікових записах у Twitter, відомих або підозрюваних у перебуванні під впливом Кремля, згідно з інформацією «Альянсу за закріплення демократії» (Alliance for Securing Democracy), проекту безпартійного мозкового центру «Німецького фонду Маршалла».

«Я ніколи не бачив нічого подібного», – сказав Брет Шефер, аналітик Альянсу.

Немає ніяких доказів того, що напади на Мюллера республіканців і підтримуваних Росією облікових записів були скоординованими, але Twitter-шторм підкреслює роль, яку соціальні медіа можуть зіграти в просуванні політичного дискурсу.

Twitter-шторм також є мікрокосмом того, що американська розвідка називає кремлівськими зусиллями роздути політичний розкол у Сполучених Штатах після втручання в президентські вибори 2016 року, згідно з розсекреченим оцінюванням розвідки січня 2017 року.

«Альянс за закріплення демократії» говорить, що серед 600 облікових записів у Twitter за якими він стежить, входять профілі російських ЗМІ RT і Sputnik, також тих, які проросійські та посилюють державні теми, і третя група, на яку впливають перші дві і «можуть розуміти або не розуміти себе як частину проросійської соціальної мережі».

Москва давно заперечує таке втручання.

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