Росія через молодіжні бойові клуби може готувати сценарій Донбасу на Заході -Епплбаум у Washington Post

Недофінансована колишня супердержава намагається задешево повернути вплив, і лише троллів тут недостатньо, - стверджує письменниця та історик з Лондона Енн Епплбаум у статті для The Washington Post.

Крім дезінформації, використання корупції для того, щоб підірвати західні демократії, Росія знаходить молодь, яка цікавиться зброєю і виховує її, заявляє Епплбаум.

Це важливо, адже Росія вже використовувала воєнізовані групи для дестабілізації сусідів. Окупацію Криму провели "маленькі зелені чоловічки", - російські солдати в формі без ознак. Однак місцеві, які раптово стали "сепаратистами" на Сході України, є вихідцями більш похмурого воєнізованого середовища, зазначає історик. До давніших прикладів належить раптова поява озброєних натренованих бойовиків, які раніше тренувались у Радянському Союзі, що була фактором, який дозволив совєтизувати Східну Європу в 1945-му.

Росія часто вдається на Заході до тактик, відпрацьованих нею в Україні або Молдові.

Дослідниця наголошує, що Кремль уже провів кампанію з дезінформації в стилі української в США і що це практично зійшло йому з рук. В 2018-му, або 2028-му, можливо, Кремль стане експериментувати з більш насильницькою тактикою в стилі того, що росіяни робили в Україні, застерігає Епплбаум.

На Заході достатньо дешево і в великій кількості можна залучити молодь, яка захоплюється зброєю, камуфляжем, дзюдо та військовими іграми, пише дослідниця. В США та Британії такі ігри як пейнтбол та ейрсофт передбачають використання "реалістичної зброї", яка стріляє безпечними шматками пластику чи фарбою. В них грають на дитячих днях народженнях, їх просувають як засіб для того, щоб здружити колектив на роботі. Однак, ці групи інколи приваблюють і клієнтів, які люблять все військове. І Росія намагається це використати.

В Латвії та Естонії Росія проявляє інтерес до російськомовних груп ейрсофта, а також членів клубів бойових мистецтв та стрільби. До таких клубів приєднуються російські тренери з військовим досвідом, чи досвідом роботи в спецслужбах. Один з оглядачів описав це як "тактика маленьких груп". Бойові клуби, що навчають "системі", - формі контактного російського бойового мистецтва широко себе рекламують в Таллінні, Естонія.

Влада Латвії була настільки налякана можливими зв’язками з розвідкою росіян, які приїхали судити змагання з ейрсофта, що депортувала їх, назвавши змагання "військово-тактичними тренуваннями".

Такі дії не обмежуються країнами Балтії. В жовтні 2016 року, 76-річний угорець неонацист застрілив угорського поліцейського. Згодом з’ясувалось, що його невелика воєнізована група також мала зв’язки з Росією. Його група тренувалась з російськими дипломатами і, можливо, офіцерами російської військової розвідки. В Німеччині діє більше 60 клубів з "системи", багато з них відкрито використовують відзнаки російської військової чи внутрішньої розвідки.

Звичайно – це невеликі групи в мирних країнах, вважає дослідниця. Більше непокоять повідомлення минулого тижня, про те, що треновані Росією бойовики заснували воєнізовану групу в Боснії, щоб надавати підтримку лідерові сербських сепаратистів. Це повідомлення підтвердив і уряд Боснії.

Недостатньо уваги приділяється, на думку дослідниці, тому, що російський уряд, очевидно, намагався контактувати з кампанією Трампа, через зв’язки в Національній стрілецькій асоціації (NRA). За повідомленнями ЗМІ, ФБР розслідує чи могли російські оперативники таємно фінансувати кампанію Трампа, використовуючи NRA.

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