Младича засудили до довічного ув’язнення за звинуваченнями у воєнних злочинах, геноциді

Міжнародний кримінальний трибунал ООН, який розглядав злочини війни в колишньої Югославії, визнав колишнього командувача армії боснійських сербів Ратка Младича винним за 10 з 11 пунктів обвинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, зокрема геноциді, і засудив його до довічного ув’язнення.

Під час оголошення вироку 74-річного Младича вивели із залу суду після нападу гніву. Младич почав вигукувати: «Вони брешуть, ви брешете. Я погано почуваюся».

Судді відхлили вимогу його адвоката зупинити судове засідання через підвищення кров’яного тиску Младича, який зранку усміхався і жестикулював у бік відеокамер.

Справа Младича розглядалася майже п’ять років. Він не визнав себе винним у жодному з 11-ти обвинувачень і чікують, що подаватиме апеляцію на вирок.

Суд над Младичем є останнім судовим процесом у трибуналі, який був створений у Гаазі в 1993 році для розслідування злочинів, скоєних під час війни в колишній Югославії початку 1990-х років.

Генерала Младича визнали винним у геноциді і зокрема у тому, що він наказав убити 8 тисяч мусульманських чоловіків та юнаків у Сребрениці 1995 року, а також командував кількарічною облогою Сараєва, де від артилерійських обстрілів і снайперського вогню загинули 11 тисяч цивільних мешканців.

Різанину у Сребрениці називають найгіршим звірством у Європі з часів Другої світової війни, але обвинувачі у справі вказали і на низку інших масових убивств.

Ратко Младич командував армією боснійських сербів упродовж війни 1992-95 років і стверджував, що захищав своїх співвітчизників та не віддавав накази убивати полонених та цивільних.

Кореспонденти кажуть, що чимало боснійських сербів вважають Младича своїм героєм і відкидають відповідальність сербських формувань за масові убивства часів боснійської війни.

Младича 2011 року заарештувала сербська поліція у селі в Сербії поблизу румунського кордону, де він переховувався.

Раніше трибунал у Гаазі засудив за злочини проти людства іншого лідера боснійських сербів - Радована Караджича, але чимало боснійських мусульман були обурені тим, що покарання було не найсуворіше (40 років в’язниці) і вирок не включав визнання його причетності до геноциду.

Генерал Младич командував армією боснійських сербів упродовж 1992-95 років.

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