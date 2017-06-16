Що таке шоколадне молоко?

Сім відсотків дорослих американців переконані, що шоколадне молоко отримують з коричневих корів, свідчить репрезентативне Інтернет опитування, проведене Інноваційним центром молочного виробництва США, повідомляє The Washington Post. Таким чином, практично 16,4 мільйона осіб не знають, що шоколадне молоко – це молоко з додаванням какао та цукру.

Вже десятиліттями, американські аналітики в сільському господарстві та освіті скаржаться, що багато американців не знають базових фактів про сільське господарство, наприклад, про те, як вирощуються продукти харчування, або як їх обробляють.

В більшості випадків необізнаність не є результатом нестачі розуму чи інформації, зауважує The Washington Post. Це - раціональна поведінка. Наш час, енергія та увага є обмеженими, тому для нас має сенс зосереджуватись тільки на тому, що є корисним, чи цікавим.

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