Американські законодавці-демократи пропонують збільшити витрати на працю Федерального бюро розслідувань

У середу демократичні лідери Конгресу висунули пропозицію про асигнування 300 мільйонів доларів для Федерального бюро розслідувань на боротьбу із зусиллями Росії втручатися у проміжні вибори, що відбудуться в листопаді цього року.

Посилаючись на попередження з боку американських розвідувальних установ, що Росія вже намагається впливати на майбутні вибори, лідер демократичної меншості Сенату Чак Шумер і лідер демократичної меншості Палати представників Ненсі Пелосі запропонували, щоб додаткові кошти були включені до законопроекту про витрати.

«Найважливіші елементи американської демократії опинилися під атакою з боку іноземного суперника, і Конгрес мусиь негайно зареагувати» – Шумер, Пелосі і високопоставлені демократи написали в листі лідеру сенатської більшості Мітчу Макконнелу і спікеру Палати представників Полу Раяну.

Торік розвідувальні агентства США повідомили, що Росія намагалася вплинути на президентські вибори у 2016 році на користь республіканського кандидата Дональда Трампа шляхом кібератак, перехоплення електронної пошти провідних демократів і поширення в Інтернеті дезінформації та пропаганди.

У вівторок міністр юстиції Джефф Сешнс повідомив, що він створить групу спеціального призначення для вивчення того, як Міністерство юстиції може краще боротися з глобальними загрозами, включно із спробами втручатися у вибори та завдати шкоди важливим системам інфраструктури.

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